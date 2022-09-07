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Boğaç Aksoy, kanseri yendi: Bu hastalık bana çok şey öğretti...

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#Boğaç Aksoy#Arka Sokaklar#Lenfoma
Boğaç Aksoy, kanseri yendi: Bu hastalık bana çok şey öğretti...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 14:11

Yakın zamanda oyunculuğu bıraktığını açıklayan ve Fethiye'ye yerleşen Boğaç Aksoy, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan 32 yaşındaki Boğaç Aksoy, kanserine yakalandığı öğrenince doktorunun tavsiyesi üzerine diziye ara vermiş ve tedavi sürecine başlamıştı.

Boğaç Aksoy, kanseri yendi: Bu hastalık bana çok şey öğretti...



TERTEMİZ, İYİLEŞTİN!

Ünlü oyuncu, sevenlerine güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla verdi.

Sevgili dostlarım bugün hayatımın en heyecanlı, en anlamlı günüydü sanırım... Uzun bir tedavi sürecinin ardından sonunda uzun zamandır beklediğim ‘’tertemiz, iyileştin’’ kelimelerini doktorumdan duydum...Kontrollerim ara ara devam edecek ama ilaç günlerim sona erdi...Bana bunca zaman destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hastalık bana çok şey öğretti, çok şey kazandırdı, insan da kaybettirdi ama çok dost kazandırdı. Bu benim için yeniden doğuş hikayesiydi... Allah bu mücadeleyi veren herkese ve ailesine güç, kuvvet, sabır ve şifa versin. İyi ki varsınız. Geri geliyorum !

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#Boğaç Aksoy#Arka Sokaklar#Lenfoma

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