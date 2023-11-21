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Boğaç Aksoy: İyileşme sürecinde motivasyon sağladı

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#Boğaç Aksoy#Halil Ergün#Mutlak
Boğaç Aksoy: İyileşme sürecinde motivasyon sağladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 08:02

2021’de lenf kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy’un tedavi sürecinde rol aldığı kısa film “Mutlak”ın galası, geçen akşam “Digital Film Festival İstanbul” kapsamında Çekmeköy’deki Crea Center’da yapıldı.

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 Volkan Karataş’ın yazıp yönettiği filmde ‘Adem’ karakterini canlandıran Aksoy, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Filmde Halil Ergün’ün gençliğini canlandırmak ve onunla aynı sette olmak benim için muhteşem bir tecrübeydi. Dünya topraklarının neredeyse tamamının kuruduğu, yer kabuğunun şekil değiştirdiği dönemde, dünyayı yeniden yeşertmek için araştırmalar yapan bir kaşifi canlandırdım. Filme dair paylaşabileceğim en önemli şeylerden biri de; çekimlerin yapıldığı sırada ikinci evre kanserdim ve aynı zamanda tedavi sürecindeydim. ‘Mutlak’, konusuyla eş zamanlı olarak iyileşme niyetiyle ve yoğun duygularla içinde yer aldığım bir proje oldu. Doğayı yeniden yeşertebilme amacımız, benim iyileşme sürecime de motivasyon sağladı.”

Gençliğini oynadı

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Boğaç Aksoy, yönetmenliğini Volkan Karataş’ın üstlendiği “Mutlak” adlı kısa filmde usta oyuncu Halil Ergün’le birlikte kamera karşısına geçti. Aksoy, filmde Ergün’ün canlandırdığı karakterin gençliğini oynadı.

Boğaç Aksoy: İyileşme sürecinde motivasyon sağladı

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#Boğaç Aksoy#Halil Ergün#Mutlak

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