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Haber Giriş: 02.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Bodyguard’ın imkansız aşkı

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Bodyguard’ın imkansız aşkı

Kanal D iddialı bir diziyi daha seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bir bodyguard’ın aşkla imtihanını konu alan dizide Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk başrolde.

ÇOK SES GETİRECEK

Birbirinden iddialı dizileri ekrana taşıyan Kanal D, çok ses getirecek yeni bir projenin startını verdi. Yapımcılığını Karga Seven Pictures’ın üstlendiği dizinin başrol oyuncuları da belli oldu: Son dönemin yıldızı parlayan isimleri Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk.

YAKINDA EKRANDA

Senaryosunu Elif Usman’ın kaleme aldığı dizi, bordo bereliyken görevinden ayrılmak zorunda kalan ve daha sonra bodyguard olarak işe başlayan bir gencin aşkla sınavını ekrana taşıyacak. Yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun oturacağı dizi, yakında seyirciyle buluşacak. 

 
   

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