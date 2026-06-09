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Bodrum'dan ekrana gençlik rüzgarı!

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Daha 17#Pastel Film
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 12:44

Kanal D'nin Bodrum'da çekilen dizisi Daha 17, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor. Gençlerden oluşan dinamik ekip ve yüreklere dokunan bir mücadele hikâyesini yaz atmosferiyle ekrana taşıyan dizi, Bodrum'un eşsiz manzaralarıyla da gündem oluyor.

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GENÇ İSİMLERDEN DOĞAL PERFORMANSLAR

Daha 17'nin en çok konuşulan yönlerinden biri, kadrosunda yer alan genç oyuncuların enerjisi. İzleyiciler, yeni yüzlerin ekrana taze bir soluk getirdiğini belirtirken, oyuncuların doğal ve samimi performanslarını da övgüyle karşılıyor.

Bodrumdan ekrana gençlik rüzgarı

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BODRUM'UN YAZ RUHU BAŞROLDE

Çekimlerin Bodrum'da gerçekleştirilmesi, diziye ayrı bir görsel zenginlik katıyor. Deniz, güneş ve sahil manzaralarıyla dikkat çeken tanıtımlar, yaz dizisi atmosferini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Sanal medya kullanıcıları, Bodrum'un doğal güzelliklerinin görsel bir şölene dönüştüğünü ifade ediyor.

Bodrumdan ekrana gençlik rüzgarı

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"YAZIN ENERJİSİNİ HİSSETTİREN BİR DİZİ"

Tanıtımların yayınlanmasının ardından sanal medyada yapılan yorumlarda, izleyicilerin "Yazın enerjisini hissettiren bir dizi", "Genç kadro çok uyumlu görünüyor" ve "Bodrum görüntüleri harika" şeklindeki değerlendirmeleri öne çıkıyor.

Bodrumdan ekrana gençlik rüzgarı

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, pazar akşamları sadece Kanal D'de.

 

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#Kanal D#Daha 17#Pastel Film

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