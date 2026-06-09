Bodrum'dan ekrana gençlik rüzgarı!

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GENÇ İSİMLERDEN DOĞAL PERFORMANSLAR

Daha 17'nin en çok konuşulan yönlerinden biri, kadrosunda yer alan genç oyuncuların enerjisi. İzleyiciler, yeni yüzlerin ekrana taze bir soluk getirdiğini belirtirken, oyuncuların doğal ve samimi performanslarını da övgüyle karşılıyor.

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BODRUM'UN YAZ RUHU BAŞROLDE

Çekimlerin Bodrum'da gerçekleştirilmesi, diziye ayrı bir görsel zenginlik katıyor. Deniz, güneş ve sahil manzaralarıyla dikkat çeken tanıtımlar, yaz dizisi atmosferini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Sanal medya kullanıcıları, Bodrum'un doğal güzelliklerinin görsel bir şölene dönüştüğünü ifade ediyor.

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"YAZIN ENERJİSİNİ HİSSETTİREN BİR DİZİ"

Tanıtımların yayınlanmasının ardından sanal medyada yapılan yorumlarda, izleyicilerin "Yazın enerjisini hissettiren bir dizi", "Genç kadro çok uyumlu görünüyor" ve "Bodrum görüntüleri harika" şeklindeki değerlendirmeleri öne çıkıyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, pazar akşamları sadece Kanal D'de.