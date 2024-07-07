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Bodrum'da Sıla kuyruğu

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#Sıla#Bodrum#Konser
Bodrumda Sıla kuyruğu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 14:24

POP müziğin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor.

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Konserden konsere koşan sanatçı, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’ya akın eden hayranlarıyla buluştu. KerkiSolfej tarafından düzenlenen konserinin biletleri saatler öncesinden tükenirken, Sıla hayranları Bodrum Antik Tiyatro’nun girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Konser boyunca tüm şarkılarına eşlik eden Sıla hayranlarının sesleri Bodrum’da yankılandı. Sanatçı, Bodrum konserinin ardından 6 Temmuz’da vereceği Çeşme konserini milli takımızın çeyrek finale yükselmesi ve Hollanda ile olan maçı nedeniyle 2 Ağustos’a ertelemişti.

Bodrumda Sıla kuyruğu


 

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#Sıla#Bodrum#Konser

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