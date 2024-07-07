Bodrum'da Sıla kuyruğu

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Konserden konsere koşan sanatçı, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’ya akın eden hayranlarıyla buluştu. KerkiSolfej tarafından düzenlenen konserinin biletleri saatler öncesinden tükenirken, Sıla hayranları Bodrum Antik Tiyatro’nun girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Konser boyunca tüm şarkılarına eşlik eden Sıla hayranlarının sesleri Bodrum’da yankılandı. Sanatçı, Bodrum konserinin ardından 6 Temmuz’da vereceği Çeşme konserini milli takımızın çeyrek finale yükselmesi ve Hollanda ile olan maçı nedeniyle 2 Ağustos’a ertelemişti.

