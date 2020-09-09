Black Mirror dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Black Mirror oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kısa sürede ulaşan Black Mirror, Türkçe anlamı ile "Kara Ayna" yönetmen ve oyuncu kadrosunda değerli isimlerin yer aldığı, kamera arkasında ise usta isimlerin özveri ile çalıştığı yaratıcı ve emek verilen her bölümü ayrı bir tat veren dizilerin başında geliyor.

Black Mirror Dizisinin Konusu Nedir?

Netflix platformunda yayınlanan sevilen dizi her bölümünde ahlaki konuları ileri teknolojinin hakim olduğu çağda kusursuz bir biçimde ele alan sayılı yapımlardan biri. Uzak gelecekte icat edilmesi yüksek ihtimal olan teknolojik cihazların demo versiyonları seyircilere tanıtılmaktadır.

Black Mirror, her bölümünde birbirinden bağımsız ve farklı konulara seyircinin odaklanmasını sağlayan özel bir dizi. Bölümlerin birbirleri ile hiçbir ilişkisinin olmaması, bölümleri kaçıran seyirciler açısından da aynı zamanda büyük bir avantaj. Bununla birlikte tüm bölümlerin ortak özelliği ise gelecekteki teknolojik cihazların boyut atladığı bir dönemde geçmesidir. Bölümlerin bir diğer öne çıkan özelliği ise ahlaki değerlere yer verilmesi.

Black Mirror Kaç Bölüm ve Sezon

Black Mirror dizisine ilişkin merak edilen konulardan biri de kaç bölümden oluştuğu ve kaç sezon sürdüğü hususu. Black Mirror dizisinin sezon sayısı beştir. Bölüm sayısı ise 22'dir. Çok beğenilen dizinin her sezon bitiminde yeni sezonun ne zaman başlayacağı sorusu dünya çapında internet üzerinden en çok araştırılan soru cevaplarından biri olmuştur.

Black Mirror Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Black Mirror dizisinin oyuncu listesi ise şöyle:

- Lacie: Bryce Dallas Howard

- Airline Stew: Michella Coel

- Selma Telse: Hanah John Kamen

- Nanette Cole: Cristin Milioti

- Kenny: Alex Lawther

- Matt: John Hamm

- Martha: Hayley Atwell

- Bing: Daniel Kaluuya

- Nish: Letitia Wright

- Hector: Jerome Flynn

- Karin Parke: Kelly Macdonald

- Liam: Toby Kebbell

- Potter: Rafe Spall

- Michael Cal: Rory Kinnear

- Gower: Andrew

- Victoria Skillane: Lenora Crichlow

- Jude Hope: Rubert Everett

- Greta: Oona Chaplin

- Jamie Salter: Daniel Rigby

- Popplewell: Paul

- Trick: Nicky Torchia

- Brow Findl: Jessica

Black Mirror Yönetmeni Kimdir?

Black Mirror dizisinin sezonları ve bölümleri herbiri birbirinden değerli ve başarılı farklı yönetmenlar tarafından çekilmiş olup yönetmen koltuğunda Oscarlı oyuncu Judie Foster'ın da yer alması diziye ayrı bir soluk ve renk katmıştır. Otto Bathurst, Euros Lyn, Brian Welsh, Owen Harris, Carl Tibbetts, Bryn Higgins, Joe Wright, Dan Trachtenberg, James Watkins, Toby Haynes, John Hillcoat, Timothy Van Patten, David Slade, Colm Mc Carthy ile Jodie Foster ünlü dizide yönetmenlik yapmışlardır. Jodie Foster, 4. sezonda ikinci bölüm için kamera arkasına geçmiştir.

Black Mirror Yapımcısı Kimdir?

Black Mirror dizisinin yönetici yapımcısı Charlie Brooker ve Annabel Jones'tur. İngiliz yapımcı aynı zamanda yazar ve eleştirmen olarak değerli çalışmalara imzasını atmıştır. Nathan Barley, Brass Eye, Teh 11 O'Clock Show projelerinde de yazarlık yeteneklerini sergilemiştir.

Black Mirror Senaristi Kimdir?

Nefes kesen bölümleri ile özel bir yer edinen Black Mirror dizisinin senarist kadrosunda Charlie Brooker, Jesse Armstrong ve William Bridges bulunmaktadır. Jesse Armstrong, Peep Show ve Fresh Meat gibi ilgi gören yapımlarda isminden söz ettirmiştir. William Bridges ise tanınan bir kurgucu olarak

Shallow, The Apology Line ve Dead Hungry For Life filmleri ile ön plana çıkmıştır.

Black Mirror Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Black Mirror, orta ölçekli bütçelerle yola çıkan bir dizi olarak her yayınlanan yeni sezonu ile birlikte hasılatını artırarak büyük rakamlara ulaşmaya ve Netflix platformunda yayınlanan diziler arasında hasılat bakımından üst sıralara çıkmayı başarmıştır.