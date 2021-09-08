Bizum Hoca 2 oyuncuları kimler? İşte Bizum Hoca konusu ve oyuncu kadrosu

Serkan Acar ve Yılmaz Okumuş'un yönetmenliğini üstlendiği Bizum Hoca 2'nin başrollerini Cezmi Baskın, Tuğba Çom, Fatih Topçuoğlu, Onur Dilber, Seymen Aydın paylaşıyor.

BİZUM HOCA KONUSU

Burası Karadeniz’dir, burada aşkın, nefretin, neşenin, tutkunun Karadenizcesi, en absürdü yaşanır… Hepsi ayrı bir inatçı keçi olan kadınların erkekleri diz çöktürme çabaları ve erkeklerin kadınları abluka altına alıp direnişlerini kırma çabaları karadenize has bir şekilde işlenmektedir..

En lezzetli yemek tarifleri burada