Bizum Hoca 2 oyuncuları kimler? İşte Bizum Hoca konusu ve oyuncu kadrosu
Bizum Hoca 2 filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Komedi türündeki film, 2020 yılında vizyona girmişti. Peki, Bizum Hoca oyuncuları kimler? İşte Bizum Hoca konusu ve oyuncu kadrosu...
Serkan Acar ve Yılmaz Okumuş'un yönetmenliğini üstlendiği Bizum Hoca 2'nin başrollerini Cezmi Baskın, Tuğba Çom, Fatih Topçuoğlu, Onur Dilber, Seymen Aydın paylaşıyor.
BİZUM HOCA KONUSU
Burası Karadeniz’dir, burada aşkın, nefretin, neşenin, tutkunun Karadenizcesi, en absürdü yaşanır… Hepsi ayrı bir inatçı keçi olan kadınların erkekleri diz çöktürme çabaları ve erkeklerin kadınları abluka altına alıp direnişlerini kırma çabaları karadenize has bir şekilde işlenmektedir..