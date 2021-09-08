MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBizum Hoca 2 oyuncuları kimler? İşte Bizum Hoca konusu ve oyuncu kadrosu
GeriTelevizyon Bizum Hoca 2 oyuncuları kimler? İşte Bizum Hoca konusu ve oyuncu kadrosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 08.09.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Bizum Hoca 2 oyuncuları kimler? İşte Bizum Hoca konusu ve oyuncu kadrosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bizum Hoca 2 oyuncuları kimler? İşte Bizum Hoca konusu ve oyuncu kadrosu

Bizum Hoca 2 filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Komedi türündeki film, 2020 yılında vizyona girmişti. Peki, Bizum Hoca oyuncuları kimler? İşte Bizum Hoca konusu ve oyuncu kadrosu...

Serkan Acar ve Yılmaz Okumuş'un yönetmenliğini üstlendiği Bizum Hoca 2'nin başrollerini Cezmi Baskın, Tuğba Çom, Fatih Topçuoğlu, Onur Dilber, Seymen Aydın paylaşıyor.

BİZUM HOCA KONUSU

Burası Karadeniz’dir, burada aşkın, nefretin, neşenin, tutkunun Karadenizcesi, en absürdü yaşanır… Hepsi ayrı bir inatçı keçi olan kadınların erkekleri diz çöktürme çabaları ve erkeklerin kadınları abluka altına alıp direnişlerini kırma çabaları karadenize has bir şekilde işlenmektedir..

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi