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Bizum Hoca 2 filmi nerede çekildi? Bizum Hoca filminin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve konusu

#Bizum Hoca#Bizum Hoca 2#Bizum Hoca 2 Nerede Çekildi
Bizum Hoca 2 filmi nerede çekildi Bizum Hoca filminin oyuncuları kimler İşte dizinin kadrosu ve konusu

Bizum Hoca beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Kanal D'nin 1 Ocak tarihli yayın akışında yer alan Bizum Hoca 2 filminin kadrosu, konusu ve çekim yeri merak konusu oldu. Bizum Hoca 2 filmi nerede çekildi? Bizum Hoca filminin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve konusu

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Bizum Hoca 2 filminin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi Serkan Acar ve Yılmaz Okumuş oturuyor. Başrollerinde Cezmi Baskın, Tuğba Çom, Fatih Topçuoğlu, Onur Dilber ve Seymen Aydın'ın olduğu Bizum Hoca 2 filmi çeşitli kanallarda TV izleyicileriyle buluşmaya devam eidyor. 

BİZUM HOCA 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Karadeniz komedisi olan Bizum Hoca'nın çekimleri Trabzon'un köylerinde gerçekleştirildi.

BİZUM HOCA FİLMİ KONUSU

Burası Karadeniz’dir, burada aşkın, nefretin, neşenin, tutkunun Karadenizcesi, en absürdü yaşanır… Hepsi ayrı bir inatçı keçi olan kadınların erkekleri diz çöktürme çabaları ve erkeklerin kadınları abluka altına alıp direnişlerini kırma çabaları karadenize has bir şekilde işlenmektedir..

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