"OYUNCULUK BİR TUTKU"

Sezonun oldukça hareketli geçtiğini söyleyen oyuncu, dizide izleyiciyi sürükleyecek sahnelerin yolda olduğunu belirtti: Bol aksiyon ve karışık duygular bizi bekliyor. "Neden oyunculuk?" sorusuna içten bir yanıt veren oyuncu, mesleğini bir işten çok bir tutku olarak gördüğünü vurguladı: Bir tutku, bir keyif, mutluluk ve heyecan. O yüzden oyunculuk.

"BİZİMKİLERE HELAL OLSUN"

Dizinin kendisi için bir 'aile' anlamı taşıdığını belirten oyuncu, set ortamından da övgüyle bahsetti. Sağnak, "Ekibin muhteşemliği 20 yıllık bir başarıyı getirdi" şeklinde konuştu. Dizideki sahnelerin fiziksel olarak oldukça zorlayıcı olduğunu dikkat çeken oyuncu, aksiyonun hakkını vermek için çok çaba harcadığını söyledi ve şöyle devam etti: Bu sezonla birlikte aksiyonun gerçekten zor olduğunu anladım. "Bizimkilere helal olsun" dedim.

"SETTE EĞLENCE BOL"

Çekimler sırasında gülme krizlerine karşı kendini iyi tuttuğunu söyleyen oyuncu, eğlenceli anların bol olduğunu da ekledi, "Ben biri patlayana kadar kendimi tutabiliyorum. Ama o kadar komik anlar oluyor ki" şeklinde konuştu.

"ORTAK NOKTAMIZ AZMİMİZ"

Güzel oyuncu kendisiyle karakterinin benzer yönlerinden bahsederken, en güçlü bağlarının azim olduğunu söyledi: Cesurluğumuz olabilir ama aslında vazgeçmemek daha doğru. İkimizin de azmi çok yüksek.

"NAZİKE'YLE RAHAT SAÇMALARIZ"

Beste Sırapınar'a konuşan oyuncu, bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden biriyle arkadaş olma şansı olsa, hiç düşünmeden "Merve"yi seçeceğini belirten oyuncu, yanında görmek istediği ismi de paylaştı: Nazike (Nazlı Tosunoğlu) olabilir çünkü yüzde yüz rahat saçmalarız ve aşırı keyif alırım.

D Media imzalı Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.