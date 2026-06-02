Bizim zamanımızda bu iş böyle yapılmazdı! Oğlu dizide soyundu, ünlü oyuncu utançtan yerin dibine girdi!

Aslına bakılırsa bugün artık yaşını başını almış olsa da hala kendi kuşağının hoş görünen ünlülerinden biri. Bembeyaz saçları bile bu durumu değiştirmedi. Üstelik 76 yaşına gelmesine rağhala fiziksel olarak da gayet formda.

Bu ünlünün eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu da onun izinden gitti ve oyuncu oldu. Hatta kamera karşısına geçtiği dizideki bir sahnesiyle sosyal medyada olay bile yarattı.

Ama bu durum, yılların oyuncusunu gururlandırmak yerine utandırdı...

BİR DİZİDE ÜSTSÜZ ŞEKİLDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Bu öykünün kahramanı Richard Gere ile onun Carey Lowell ile yaptığı eski evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşındaki oğlu Homer James Jigme Gere.

Richard Gere'in oğlu Homer, HBO kanalında yayınlanan Euphoria adlı dizide rol aldı bir süre önce. Orada da senaryo gereği bir sahnede üstsüz şekilde kamera karşısına geçti.

Homer Gere'in vücudu sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Bunun nedeni babası Richard Gere'in gençliğindeki gibi etkileyici ve gelişmiş kaslara sahip olması değildi üstelik.





HİÇ BABASININ OĞLU DEĞİL!

Çünkü Homer'ın bedeninin üst kısmı hiç de öyle saatlerini özel eğitmenler eşliğinde spor salonlarında geçiren biri gibi görünmüyordu. Hatta tam tersine sıradan bir görüntüsü vardı.

İşte Richard Gere'in oğlunun vücudu sosyal medyada tam da bu yüzden beğeni topladı. Onun "Hollywood tipi" kaslı bir bedene değil de sıradan bir insanın bedenine sahip olması birçok kişinin beğenisini topladı.

Karın ve kol kaslarının gayet normal olması belli ki seyirciyi de ekranda "gerçek bir insan" gördüğü için mutlu etti.

Ama kendisine yakın kaynaklara bakılırsa Homer'ın babası Richard Gere ise daha gencecik yaştaki oğlunun böylesine "yumuşak" kaslara sahip olmasından pek de memnun olmadı. Hatta bu durumdan utanç bile hissetti.

KENDİSİ GENÇLİĞİNDE DÜZGÜN FİZİĞİYLE ÜNLÜYDÜ

Çünkü kendisi gençlik yıllarında tam bir Hollywood yıldızı gibi görünmek için canını dişine takıp kaslarını güçlendirmek için mücadele ediyordu.

Gere'e yakın bir kaynak "Richard Hollywood'un başka bir döneminin alışkanlıklarına sahip. Hala bir sinema yıldızının fiziksel görüntüsü için çaba harcaması gerektiğine inanıyor. İnsanların oğlu Homer'ın doğal görüntüsünü sevmesini anlıyor ama yine de onun böyle olması onu rahatsız ediyor. Hatta oğlunun bu kassız görüntüsü yüzünden utanıyor" diye konuştu.

Bu kaynağa göre daha 26 yaşında olan oğlunun bu kadar erkenden bir "baba fiziğine" sahip olması onun hiç hoşuna gitmiyor.

SEYİRCİ KAS YIĞINLARINDAN BIKMIŞ

Yılların oyuncusu Richard Gere böyle düşünüyor olabilir ama sosyal medyaya bakılırsa Homer yine de seyirciden beğeni topladı.

Bazı kişiler Gere gibi bir oyuncunun oğlunun bu kadar sıradan bir bedene sahip olmasına ilk anda şaşırdıklarını belirtip "Yine de spor manyağı gibi olmayan normal birini görmekten mutlu olduk" diye yorumlar yaptılar.

Hatta Homer'ın sıradan vücudunun, onun kendine olan güvenini gözler önüne serdiğini savunanlar da oldu.





İlk evliliğini döneminin en ünlü top modeli Cindy Crawford ile yapan Richard Gere daha sonra Carey Lowell ile hayatını birleştirdi. Onunla evliliğinden oğlu Homer dünyaya geldi.

26 yaşındaki Homer annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.





Gere, 2018 yılından bu yana Alejandra Silva ile evli. Bu evlilikten de iki oğlu bulunuyor.