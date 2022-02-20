Bizim İçin Şampiyon filminin oyuncuları kimler, nereden çekildi? Özdemir Atman ve Bold Pilot'un hikayesi

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7 Aralık 2018’de vizyona giren olan Bizim İçin Şampiyon duygu yüklü sahneleriyle konuşulmuş, filmin esin kaynağı Halis Karataş o dönemde kendisi, vefat eden eşi ve Bold Pilot ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Bizim İçin Şampiyon, Ahmet Katıksız'ın 2018 yılında yönettiği ve Serkan Yörük ile birlikte senaryosunu yazdığı dram ve biyografik Türk Sinema filmi Bizim İçin Şampiyon’da başrolleri Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan canlandırıyor. Üçlüye kadroda ayrıca Sibel Taşçıoğlu, Serkan Ercan, Erdem Akakçe, Merve Altınkaya eşlik ediyor.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU



Türkiye’nin en ünlü jokeyi Halis Karataş, zirveye yükselişi, eşi Begüm Atman’ın hastalığıyla mücadelesi ve efsane atı ‘Bold Pilot’la kırdığı rekorları anlatıyor. Bir tarafta, Atatürk’ün “Atçılık sosyal bir ihtiyaçtır, geliştirmek gerekir” tavsiyesiyle atçılığa başlayan köklü Atman ailesi... Diğer tarafta altı çocuklu Sivaslı bir aileden gelen, Atman harasında işe başladıktan sonra Türkiye’nin en ünlü jokeyi olan Halis Karataş. Ve bu iki öyküyü birleştiren efsane at: Bold Pilot.

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BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Bizim İçin Şampiyon filmi çekimleri İstanbul Zeytinburnu’nda yer alan Veli Efendi Hipodramı’nda gerçekleştirildi. Ayrıca Adapazarı, Bursa ve Konya gibi illerinde de görüntüler yer alıyor filmde.

Özdemir Atman ve Bold Pilot'un hikayesi

Bold Pilot’un yarış hayatı, 28 Mayıs 1995’te Veliefendi’de başladı ve sadece bir yıl sonra, 1996 yılında Gazi Koşusu’nda 2.26.22 lik bir rekora imza attı. Bu rekor hala kırılamadı. Yıllarca sayısız şampiyonluklar kazanan Bold Pilot. 2003’te artık bir aygır olarak hayatına devam ettiğinde, tam 11 şampiyon yavru çıkarmıştı.

Bold Pilot'u ilk gördüğü anı 'O zamana kadar öyle bir safkan ne gördüm, ne bindim ne de çalıştırdım' sözleriyle ifade eden Halis Karataş, hayatında önemli bir yer edinen efsaneyi anlatıyor.

Henüz 19 yaşında, umut vaat eden bir jokey olan Halis Karataş, Özdemir Atman’ın sahip olduğu Atman ekürisinde işe başladı.

Üç sene sonra yolları genç bir tay olan Bold Pilot’la kesişti. Atman, Bold Pilot henüz iki yaşında minik bir tayken, Halis Karataş’a çalıştırması için başka bir atı önerirken, Karataş, Bold Pilot’a baktı ve “İzin verin ben bu atı çalıştırayım” diyerek Türkiye’ye bir efsane kazandırmanın ilk adımını attı. Karataş, Bold Pilot’a ‘vurulma’ anını şöyle anlatıyor:

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“Özdemir Atman’ın iki atına binmiştim. 1991’de ‘Asya Atçılık Konferansı’ için ‘en başarılı jokey’ olarak beni seçmişlerdi. Ve o sırada Özdemir Bey’le tanıştık, kendisiyle çalışmamı teklif etti. Bold Pilot ile de 1994’Te şubat ayının 26’sında tanıştık. Özdemir Bey yeni gelen tayları çalıştırıp, hangi atımızın iyi olduğuna dair onları sıralamamızı istedi. Dört tayın ardından sıra Bold Pilot’a geldi. Daha iki yaşında bebekti. Onda takılı kaldım. Diğer taylara hiç binmedim.”

"2 YILDA 30 YARIŞ 21 GALİBİYET"

1996-98 yılları arasında Karataş ve Bold Pilot ikilisi, birlikte rekorları kırıp, şampiyonlukları göğüsledi; birlikte 30 yarış, 21 galibiyet yaşadı. Art arda birinci oldukları 11’lik seri yaptılar. Bu sırada ünlü jokeyin hayatında eşzamanlı olarak başka büyük bir fırtına koptu: Özdemir Atman’ın kızıyla olan dostluğu, aşka dönüştü...

Şöyle anlatıyor:

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“Eşimle, babası Özdemir Bey’le ilk seyahatte, 1991’de Phuket’te tanıştık. Sonra aileyle görüşmeye başladım ve dost olduk. Özdemir Bey ile çalışmaya başladıktan sonra ailenin bir ferdi olmuştum. Beni yemeklere çağırırlardı. Begüm’le çok iyi anlaşırdık, yıllarca çok iyi arkadaştık. Arkadaşken de her şeyi paylaşırdık. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sevinçlerimizi... Sonra arkadaşlığımız aşka döndü. Onda öyle bir yürek vardı ki, tarifi yok..”