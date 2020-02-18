Bizim İçin Şampiyon filminin oyuncuları kimler? Bizim İçin Şampiyon filminin konusu ne?

Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı 'Bizim İçin Şampiyon' filmi sinemaların ardından televizyon ekranlarında da seyirciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği filme ilişkin detaylar, vatandaşlar tarafından araştırma konusu oluyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

Ahmet Katıksız'ın yönettiği "Şampiyon", Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş ile ünlü jokeyin çıkış yaptığı yarış atı Bold Pilot'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Erdem Akakçe, Ali Seçkiner Alıcı, Merve Altınkaya ve Serkan Ercan gibi isimlerin başrollerinde oynadığı dram türündeki filmin müzikleri ise Toygar Işıklı'ya ait.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON GERÇEK HİKAYESİ

Türkiye’nin en ünlü jokeyi Halis Karataş, zirveye yükselişi, eşi Begüm Atman’ın hastalığıyla mücadelesi ve efsane atı ‘Bold Pilot’la kırdığı rekorları anlatıyor. Bir tarafta, Atatürk’ün “Atçılık sosyal bir ihtiyaçtır, geliştirmek gerekir” tavsiyesiyle atçılığa başlayan köklü Atman ailesi... Diğer tarafta altı çocuklu Sivaslı bir aileden gelen, Atman harasında işe başladıktan sonra Türkiye’nin en ünlü jokeyi olan Halis Karataş. Ve bu iki öyküyü birleştiren efsane at: Bold Pilot.