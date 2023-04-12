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'Bizim için '15 güne ayrılır' dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...'

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#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları#Pınar Altuğ#Yağmur Atacan
Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 13:10

2008 yılında meslektaşı ile nikah masasına oturan ünlü oyuncudan romantik yıl dönümü mesajı...

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Oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. bugüne kadar haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan çift 15. yıllarını sosyal medya hesaplarında art arda paylaştıkları mesajlarla kutladılar.

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'un fotoğrafının altına "Bizim için 15 güne ayrılır dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli... 15 ömür olsa inadımızdan değil sevgimizden mahçup ederiz. Bakıp şu resime, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar.. " notunu düştü.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

Pınar Altuğ ise nikah fotoğrafını "15 sene... Seninle bir ömür"mesajıyla paylaştı. 

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İşte yıldızların evet dediği 'o anlar' ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar...

'SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM'

Jülide Alasya, 2008 yılında nikah masasına oturduğu ve 2015 yılında kaybettiği eşi Zeki Alasya ile evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştı.

İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm bizi ayırana dek diye evet dedik birbirimize…
Öyle de yaşadık...
İyi günümüz kötü günümüzden hep daha fazla oldu, şükür🙏🏼
Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik.
Ölümse bizi zaten hiç ayıramadı canım sevgili.
Sana dediğim her evet için teşekkür ediyorum sana da kendime de...
Evlenme yıldönümümüz kutlu olsun koca kafalı yârim.
Seni çok seviyorum, çok özlüyorum.
Ruhun şâd olsun.
Gülünce gözü gülen, gülüşünü sevdiğim, yanındaki kendimi çok sevdiğim, seninle geçirdiğim her saniye için binlerce kez şükür ettiğim adam. 

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

47. YILLIK MUTLULUK

Belkıs Akkale eşi ile 47. evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Belkıs Akkale ile Sami Doğan Yılmaztürk 1976 yılında nikah masasına oturmuştu.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

'ARALIK 1993'

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Şarkıcı Elif Karlı, 2 çocuğunun babası kaybettiği eşi Cengiz Karlı ile nikah günü çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

Elif Karlı, fotoğrafın altına "Aralık 1993" notunu düştü... 

 'BEN HALA BU ANDAYIM'

Oyuncu Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasına oturmuştu.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

Edip Tepeli fotoğrafın altına "Yıllar geçiyor...Ben hala bu anda duruyorum" notunu düştü.

ÇOOOK ÖZLEDİM

Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

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Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

Savaş, fotoğrafın altına "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık...Çooook özledim adamım" notunu düştü.

YIL 2006

Yönetmen Kemal Başbuğ, eşi ile Yeşeren Başbuğ ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

Başbuğ, bu fotoğrafın altına "Yıl 2006... iyi günde ve kötü günde beraberliğimizin 14. Yılını da oğlumuzla birlikte tamamladık. Daha nice mutlu yıllar bizim olsun Karıcım seni ve oğlumu çok seviyorum" notunu düştü.

ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ

Yaklaşık 4 yıl inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan manken Çağla Şikel ile aktör ve şarkıcı Emre Altuğ, Sortie’de dünya evine girdi.

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Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

Çift, "hayatımızın en özel anıydı" dedikleri nikah törenini çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çift 7 yıl sonra ayrılık kararı aldı.

ATA DEMİRER - ÖZGE BORAK

Ata Demirer ile Özge Borak böyle evlenmişti. Ancak bu mutluluk mazide kaldı.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

BARIŞ MANÇO - LALE MANÇO

Sanatçı Barış Manço, yapımcı Lale Manço ile nikah masasına oturdu.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Hülya Avşar işadamı Kaya Çilingiroğlu ile 1997 yılında Paris'te evlendi. Çift o anı böyle ölümsüzleştirdi.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

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Zehra isimli bir kızları olan Çilingiroğlu ve Avşar, 2005 yılında yollarını ayırdı.

EROL EVGİN - EMEL EVGİN

Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaşı Emel Evgin ile 28 Şubat 1973’te evlendi.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

İkili tören öncesi böyle poz verdi.

GÖNÜL YAZAR - FAHRETTİN AKÇINAR

Gönül Yazar, işadamı Fahrettin Akçınar ile 1997 yılında Las Vegas'ta evlendi.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

Yazar ve Akçınar atılan imzaların ardından objektif karşısına geçti. Gönül Yazar'ın bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı.

FATİH TERİM - FULYA TERİM

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk ve tek evliliğini Fulya Terim ile yaptı.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

Buse Terim, bir takipçisinin kendisine gönderdiği ve anne-babasının nikah törenine ait olan bu kareyi "Anne ve babamın düğün fotoğrafı inanmıyorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasında paylaştı.

KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK

Şarkıcı Kibariye kendisinden 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. İşte o geceye ait bir fotoğraf.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı ve bu fotoğraf nikahtan hemen önce çekildi.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ

Ünlü assolist Muazzez Abacı, 1998 yılında boşandığı eşi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift imza atmadan önce bu pozu verdi.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY

Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

SAFİYE SOYMAN - ZİYA AKARÖZ

Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

MEHMET ALİ ERBİL - SEDEF ERBİL

Mehmet Ali Erbil , 21 yaşındaki Bilkent Üniversitesi öğrencisi Sedef Altuntaş'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoğrafla ortaya çıktı. Bir yıl evli kalan çift sürpriz bir şekilde boşandı.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

BABA-KIZ HARMAN DALI

2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasına oturan Nazan Kesal, babasıyla karşılıklı harmandalı oynadığı fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Bizim için 15 güne ayrılır dediler.. 15 ay diye düzelttiler... 15 yıl oldu evleneli...

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#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları#Pınar Altuğ#Yağmur Atacan

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