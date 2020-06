Bizim Hikaye oyuncuları kimler? İşte Bizim Hikaye karakterleri ve oyuncu kadrosu

Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın paylaştığı Bizim Hikaye dizisi tekrarlarıyla geri dönüyor. Bizim Hikaye dizisi, 23 Mayıs 2019'da ekrana gelen 70. bölümüyle final yapmıştı.

Bizim Hikaye karakterleri ve oyuncuları hakkında bilgiler



Filiz (Hazal Kaya)



Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.

Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.

Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.

Hazal Kaya kimdir?



1 Ekim 1990'da İstanbul'te doğan Hazal Kaya İstanbul İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir.

Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Hazal Kaya lise eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra, 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.

Ardından Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders alan Kaya, sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.



2011 Show TV'de başladığı Adını Feriha Koydum adlı diziyle Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaştı.

Aynı sene içinde Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde Hülya karakterini canlandırdı. Yine başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı. 2012-2013 sezonunda ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Bir süre sonra da yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı. Dünya çapında, birçok kategoride 2014’ün en önemli isimlerini seçen ichaps’te sanatçılar kategorisinde Hazal Kaya uluslararası mükemmelik madalyası alarak "dünyanın en etkili isimleri" arasında yer aldı. 2015 yılında ise TV8'de yayınlanan, başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı. Geçen yıl, Onur Ünlü’nün yönetmenliğinde Kırık Kalpler Bankası filminde de yer aldı.

Hazal Kaya, Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, Shameless uyarlaması "Bizim Hikaye" adlı dizi de Filiz karakteri ile ekranlara döndü. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.

Barış (Burak Deniz)



Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.

İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.

Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.



Burak Deniz kimdir?



17 Subat 1991 Izmit doğumludur.

Oyunculuk kariyerine henuz 17 yaşındayken İzmit’te katıldığı bir oyunculuk atölyesi derslerinde cast directoru ve yetenek avcısı Gokce Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle başlamıştır.

İlk dizisi “Kolej Günlüğü” 2011 yılında yönetmen Feride Kaytan, hemen sonrasında “Sultan” 2012 yılında yönetmenleri Şengül Halat Atak / Azime Kanal. 2013 – 2014 yıllarında Kaçak dizisi yönetmenleri Volkan Kocatürk / Serkan Birinci , 2015 yılında “Medcezir” Yönetmen Ali Bilgin, “Tatlı Küçük Yalancılar” Yönetmen Cem Karcı, “Gecenin Kraliçesi” Yönetmen Durul Taylan / Yağmur Taylan, 2016 – 2017 yıllarında “Aşk Laftan Anlamaz” Bahadır İnce / Müge Uğurlar ile çalışma şansını elde etmiştir… Şu anda Barış karakterini canlandırdığı “Bizim Hikaye” dizisinde yönetmen Serdar Gözelekli ve supervizor Merve Girgin ile çalışmaktadır.



2017 yılında Altın kelebek ödüllerinde hem En İyi Erkek Oyuncu hem de En İyi Komedi & Romantik Dizi Erkek Oyuncu dallarında adaydır.



Fikri (Reha Özcan)



6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır.

Çalışmamayı şiar edinmiştir.

Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar.

Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.



Reha Özcan Kimdir?



Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl‘de doğmuştur. Aslen Boyabat’lıdır. Tam adı Ragıp Reha Özcan’dır. İlkokula Balıkesir’de gitti. Orta eğitimini, Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 1987 yılında mezun oldu. Reha Özcan, Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda başladı. 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu’na atandı. 1992-1993 sezonunda tayin olduğu Antalya’ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu’nda devam etti. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi’nin Tiyatro kulübünde ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’nda yönetmen olarak görev yaptı. 2010 – 2011 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu. Ekim 2016 ayında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu. 2016 yılında Ferzan Özpetek‘in aynı ismi taşıyan kitabından uyarladığı “İstanbul Kırmızısı” adlı filminde yer aldı. 2017 yılında senaryosunu Müfit Can Saçıntı‘nın yazıp yönettiği “Yaşamak Güzel Şey” adlı sinema filminde Günay Karacaoğlu, Zihni Göktay, Yasemin Çonka, Recep Renan Bilek, Müfit Can Saçıntı ile beraber rol aldı.

Tülay (Nesrin Cavadzade)



Tülay, Filiz’in kapı komşusu ve en yakın arkadaşıdır. Sözünü sakınmayan, pratik, cevval ve neşeli bir kadındır. Hakkaniyetli ve dürüsttür ama kafası her türlü cinliğe çalışır. Yeri geldiğinde dişini gösterecek kadar kavgacı yeri geldiğinde pamuk kadar yumuşak kalplidir. Elinden geldiğince Filiz’e ve çocuklara destek olur, ablalık yapar.



Nesrin Cavadzade Kimdir?



30 Temmuz 1982 tarihinde Bakü'de doğmuştur. Annesiyle birlikte 11 yaşında İstanbul'a geldi. Türkçe'yi çok kısa bir sürede anadili kadar iyi konuşur oldu. Ortaokulu Şişli'deki Özel Bilgi Lisesi'nde okurken okulun Tiyatro Kolu'na katıldı. O sene sahnelenen "Türkmen Düğünü" adlı oyunda rol almaya hak kazandı. Liseye Şişli Terakki Lisesi'nde devam etti. Burada da Tiyatro Kolu'na yazıldı. Ardından Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde okuyarak mezun oldu. Fakültede okurken beş kısa film çekti, filmleri aralarında BerlinFilm Festivali'nin de bulunduğu çeşitli yurtiçi ve yurtdışı festivallerde gösterildi, ödüller aldı. Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor. Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı. "Dilber'in Sekiz Günü" adlı filmindeki performansıyla Erzurum,Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından "Acı" ile de yeniden Erzurum Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

2011 yılı itibariyle "Al Yazmalım" dizinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "Yangın Var" filmlerinde başrol oynadı. "Güzel Günler Göreceğiz" filmiyle Antalya Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Ankara Film Festivali'nde ve Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı. "Yangın Var" filmiyle yine Ankara Film Festivali'nde ve Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

2011 yılında Cengiz Aytmatov'un ünlü eseri "Selvi Boylum Al Yazmalım"dan senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan "Al Yazmalım" adlı dizide oynadı. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. 2014 yılında Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Yine 2014 yılında "Küçük Ağa" adlı dizide rol aldı.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Tansel Öngel ile başrolde oynadı.

Rahmet (Yağız Can Konyalı)



Rahmet lise son sınıf öğrencisidir. Derslerinde çok başarılı, zeki ve atak bir gençtir. Ancak okul başarısı onun için fazla bir şey ifade etmez. Okulu ve arkadaş çevresini para kazanmak için kullanır. Kimi zaman arkadaşlarının yerine sınava girerek kimi zaman da özel ders vererek evin geçimine katkı sağlar. Derinliği ve algısı yüksek bir gençtir.

Zekasını ve yeteneğini ciddiye almaz, ablası Filiz böyle giderse ‘harcanacağından’ korkar.

Ablasına her konuda destek olur, kardeşlerine düşkün ve korumacıdır. Annesine ise terk edip gittiği için kızgındır.



Yağız Can Konyalı Kimdir?



1991 doğumlu olan Yağız Can Konyalı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle başladığı kamera önü kariyeri Adı Mutluluk (2015) ile devam etti. Kor (2014) adlı kısa filmde sergilediği oyunculuğunu 2014’te vizyona giren uzun metraj Takım: Mahalle Aşkına! (2014) takip etti. Yağız Can Konyalı, Takım: Mahalle Aşkına’da sergilediği oyunculuğuyla 52. Antalya Film Festivali Behlül Dal Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ekran macerasıyla eş zamanlı tiyatro çalışmalarını da sürdüren genç oyuncu, Tiyatro Yan Etki’nin 2013 sezonunda sahnesine taşıdığı Tavşan Deliği ve ardından Müstesna Tiyatro’nun yeniden yorumladığı Küheylan (2016) oyunlarında rol aldı. Yağız Can Konyalı; geçtiğimiz yıl Tiyatro Yan Etki’nin sahneye koyduğu ve kendisine 5. Ekin Yazın Dostları Ödülleri’nde yılın genç yetenek oyuncu ödülünü kazandıran Çıkmaz Sokak Çocukları oyunuyla tiyatro izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



Hikmet (Nejat Uygur)



Hikmet lise öğrencisidir. İçe kapalı, duygulu ve utangaç bir çocuktur. Okuldan arta kalan zamanlarında markette çalışıp eve katkı sağlar. Annesine en çok benzeyen o olduğu için Babalarının hiddetinden nasibini en çok o alır ve sürekli onun sataşmalarına maruz kalır.

Market sahibinin genç karısı Esra’ya aşıktır. Bu aşkın platonik mi kalacağı yoksa Hikmet’in harekete mi geçeceği belirsizdir.

Kendine güvenmez, fiziki görünümünü beğenmez, içine kapalı ve sessizdir.



Nejat Uygur Kimdir?



Uygur ailesinin geleneğini sürdürüp, oyunculuğa yoğunlaşarak kariyerini bu doğrultuda şekillendiren Nejat Uygur 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Rahmetli komedi ustası Nejat Uygur'un torunu olan Nejat Uygur aile geleneğini sürdürerek, komedi oyunculuğu üzerine yoğunlaşmış ve ilk olarak çektiği Vine videoları ile tanınarak sosyal medyada fenomen haline gelmiştir. Nejat Uygur TED İstanbul Koleji'ni bitirdikten sonra üniversite eğitimi almak istememiş ve oyuncu olarak yoluna devam etmek istediğini belirtmiştir. Bizim Hikaye dizisinde Hikmet rolü ile hayran kitlesini her geçen gün daha da arttırmaktadır.

Kiraz (Zeynep Selimoğlu)

Kiraz ortaokul öğrencisidir. Yaşından daha büyük bir olgunluktadır. Duyarlı ve iyi niyetlidir. Ev işlerinde ve küçük kardeşlerinin bakımında ablasına yardım eder.

Diğer kardeşlerinin aksine babasına düşkündür, ona her zaman şefkatle ve sevgiyle yaklaşır. Fikri için de Kiraz’ın yeri ayrıdır, kendisini bir tek onun sevdiğine inanır.



Zeynep Selimoğlu Kimdir?



2007 yılında dünyaya gelen Zeynep Selimoğlu İstanbul doğumludur. Doğa-Oxford 'da Ortaokul eğitimini sürdüren çocuk oyuncu Zeynep Selimoğlu eğitimi ile birlikte Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi de aldı. İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil bilen Zeynep Selimoğlu 2016 senesinde Buğra Gülsoy, Serhat Teoman yönetmenliğini yaptığı Mahalle isimli sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. 2017 yılında ise Bizim Hikaye dizisi oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Zeynep Selimoğlu Bizim Hikaye dizisinde Kiraz karakterini canlandırmaktadır. Zeynep Selimoglu ayni zamanda kendisi gibi cocuk oyuncu olan Ata Berk Mutlu ile birlikte Net D platformunda #juniorpark isimli cocuk kanalinda program yapıyor.

Fikret (Alp Akar)

Fikret ortaokul öğrencisidir. Haylaz ve hareketlidir. Sokağın en haşarı çocuğudur. Elinden mançukası eksik olmaz. Kendinden yaşça büyük serseri çocuklara özenir. Duygularını belli etmeyen, kapalı bir çocuktur. Babasına karşı o da ilgisizdir. Kendine rol model olarak abilerini alır. O da diğerleri gibi zor hayatlarının farkındadır.



Alp Akar Kimdir?



27 Şubat 2006 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta Öğretim eğitimine devam eden Alp Akar; Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Çocuk olmasına karşın istikrarlı bir portre çizen yetenekli oyuncu, ekranları başında olan izleyici kitlesini etkilemeyi başarmış ve daha yeni projelere yelken açarak dizi ve sinema serüvenini sürdürmüştür. Alp Akar sırasıyla Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show

ve Vatanım Sensin’in oyuncu kadrosunda yer almıştır. Yetenekli oyuncu Alp Akar, Bizim Hikaye dizisinde Fikret karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmıştır.

İsmet (Ömer Sevgi)



Evin en küçük erkek çocuğudur. Sessiz sakin ve uyumlu bir çocuktur. Sıradışı görünümlüdür. Babası yakışıklı İsmet'in oyuncu olup kendisini bu hayattan kurtaracağını düşünür.

Evin en küçüğü olduğu için anne ihtiyacı en yüksek olandır ve ailenin annesi eve geldiğinde diğer çocuklar kadını reddetse de ilk o “anne” der.