Bizim Aile filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Bizim Aile filmi konusu ve oyuncuları
Bizim Aile filmi Yeşilçam’ın sevilen yapımları arasında yer alıyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Tarık Akan, Itır Esen gibi usta isimlerin yer aldığı film bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yaşar Usta’nın replikleri ile hafızalara kazınan filmde bu karaktere Münir Özkul hayat veriyor. Peki Bizim Aile filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?
Bizim Aile filminin ne zaman çekildiği araştırılan konular arasında yerini aldı. Yeşilçam’ın sevilen filmleri televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Oyuncuları arasında Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Itır Esen gibi isimlerin yer aldığı Bizim Aile filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. İşte Bizim Aile filmi konusu ile ilgili detaylar…
Bizim Aile, 1975 yapımı Türk filmidir.
BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU
Yaşar Usta bir fabrikada işçi olarak çalışmakta ve çocuklarına bakmaktadır. Melek Hanım da Yaşar Usta gibi dul ve üç çocuk annesidir. Görücü usulüyle anlaşır ve evlenmeye karar verirler. Ancak bu durumu çocuklarına anlatmak hiç de kolay olmayacaktır. Sonunda ise iki aile birleşir ve aynı evde yaşamaya başlar. Melek Hanım'ın büyük oğlu Ferit, okuldan arkadaşı olan Alev'i sevmektedir. Ancak Alev, zengin bir fabrikatör olan Saim Bey'in kızıdır. Her ne kadar Alev babasını pek sevmese de, onun sıkı denetimi altında yaşamaktadır. Saim Bey, kızının Ferit'ten ayrılması için aileyi zor durumda bırakır.
BİZİM AİLE OYUNCULARI
Filmin oyuncuları arasında Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Itır Esen gibi isimler yer alıyor.
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