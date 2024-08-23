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“Bizi Birleştiren Hayat”ın ilk tanıtımı yayınlandı

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#Bizi Birleştiren Hayat#Nilgün Kasapbaşoğlu#KANALD
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 16:31

Çaresizlik içindeki iki kız kardeşin bir konakta yaşayan anneannelerinin kapısına dayanması ile başlayan gizemlerle dolu bir hikâyeye hazır mısınız? Başrollerini Nilgün Kasapbaşoğlu (Münevver) ve Kayra Zabcı’nın (Yasemin) paylaştığı Kanal D’nin yeni günlük dizisi “Bizi Birleştiren Hayat” izleyicileri aile bağları, kader ve üzeri örtülen sırların sürükleyici dünyasına davet ediyor.

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SARILACAKLAR, AFFEDECEKLER

Dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Tanıtım filminde elinde bastonuyla karşımıza çıkan Münevver Hanım’ın “Yine girecekler bu kapıdan içeri. ‘Anne’ diyecekler bana. Sarılacaklar, affedecekler. Silecekler geçmişin bütün günahlarını. O geceyi… Bizi darmadağın eden, hayatımızı karartan o geceyi.” sözleri dikkat çekiyor.

 DUAYEN BİR OYUNCU

Bizi Birleştiren Hayat’ta 60 yıllık oyunculuk tecrübesi bulunan Nilgün Kasapbaşoğlu, Münevver Hanım’a hayat veriyor. Kayra Zabcı, Münevver Hanım’ın torunu Yasemin rolünü oynarken kadroda; Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, İrem Korkmaz, Farah Nesrin Yıldırım, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu, Sibel Salihoğlu, Öznur Kula gibi isimler yer alıyor. Senaryosunu Berrin Tezcan Dağçınar’ın yazdığı dizinin yapımcılığını Royal Pictures üstlenirken yönetmen koltuğunda Ayhan Özdemir oturuyor.

“Bizi Birleştiren Hayat”ın ilk tanıtımı yayınlandı

DİZİNİN HİKAYESİ
Soylu bir aileden gelen Münevver Hanım, yıllar eskitse de hala gösterişli olan konağında, emektar hizmetçisi Suzan ile birlikte yaşamaktadır. Konağın kapısına ablası tarafından bırakılan küçük kız çocuğu, bir tek Münevver’in değil birçok kişinin de hayatını tamamen değiştirecektir. Saklanan o kadar çok sır ve öyle bir cinayet vardır ki; bunların açığa çıkmasıyla herkesin hayatı altüst olacak, düzenler bozulacak, yuvalar dağılacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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Bizi Birleştiren Hayat, 9 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de ilk bölümü ile Kanal D’de ekrana gelecek.

“Bizi Birleştiren Hayat”ın ilk tanıtımı yayınlandı


 

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