“Bizi Birleştiren Hayat”ın ilk tanıtımı yayınlandı

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SARILACAKLAR, AFFEDECEKLER

Dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Tanıtım filminde elinde bastonuyla karşımıza çıkan Münevver Hanım’ın “Yine girecekler bu kapıdan içeri. ‘Anne’ diyecekler bana. Sarılacaklar, affedecekler. Silecekler geçmişin bütün günahlarını. O geceyi… Bizi darmadağın eden, hayatımızı karartan o geceyi.” sözleri dikkat çekiyor.

DUAYEN BİR OYUNCU

Bizi Birleştiren Hayat’ta 60 yıllık oyunculuk tecrübesi bulunan Nilgün Kasapbaşoğlu, Münevver Hanım’a hayat veriyor. Kayra Zabcı, Münevver Hanım’ın torunu Yasemin rolünü oynarken kadroda; Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, İrem Korkmaz, Farah Nesrin Yıldırım, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu, Sibel Salihoğlu, Öznur Kula gibi isimler yer alıyor. Senaryosunu Berrin Tezcan Dağçınar’ın yazdığı dizinin yapımcılığını Royal Pictures üstlenirken yönetmen koltuğunda Ayhan Özdemir oturuyor.



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Soylu bir aileden gelen Münevver Hanım, yıllar eskitse de hala gösterişli olan konağında, emektar hizmetçisi Suzan ile birlikte yaşamaktadır. Konağın kapısına ablası tarafından bırakılan küçük kız çocuğu, bir tek Münevver’in değil birçok kişinin de hayatını tamamen değiştirecektir. Saklanan o kadar çok sır ve öyle bir cinayet vardır ki; bunların açığa çıkmasıyla herkesin hayatı altüst olacak, düzenler bozulacak, yuvalar dağılacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Bizi Birleştiren Hayat, 9 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de ilk bölümü ile Kanal D’de ekrana gelecek.

