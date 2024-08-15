Bizi Birleştiren Hayat'ın çekimleri başladı... 'Kavgasız dizileri özledik'

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Yapımını Royal Pictures’in üstlendiği dizinin başrollerini usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu ve genç yetenek Kayra Zabcı paylaşıyor. Yer aldığı diziler, sinema filmleri ve tiyatro oyunları ile meslekte 60 yılı geride bırakan Kasapbaşoğlu, Münevver olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Usta oyuncu, ekranda olmayı çok özlediğini ifade etti:

“Diziye ‘Evet’ demeden önce izleyicilerin nabzını tuttum. Sokakta karşılaştığım insanlar kavgasız dizileri özlediklerini dile getirdiler. Bizim hikâyemiz tam da böyle bir mahallede geçiyor. Terzisiyle, berberiyle, kafesiyle, emlakçısıyla yaşayan bir mahalle yarattık. Bugüne kadar oynadığım rollerden farklı bir karakterle seyircimizle buluşacağım. Çok heyecanlıyım.”



GÜÇLÜ KADIN HİKÂYELERİ



Kayra Zabcı da “Bizi Birleştiren Hayat”ın güçlü kadın hikâyeleri barındırdığına değinerek “Karaktere, senaryoya ve ekibe güvendiğim bir dizi ile seyirci karşısına geçmek benim için çok heyecanlı. Bizi Birleştiren Hayat’ı izlerken her karakterle başka bir yolculuğa çıkıp kendi hayatlarımızdan da bir şeyler bulacağız. Güçlü kadınların hikâyesiyle seyircinin karşısına çıkacağız” diye konuştu.