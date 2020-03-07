Haber Giriş: 07.03.2020 - 09:35,
Bizi aşk kurtaracak
Kanal D’nin son bombası “Yeni Hayat”ın afişi yayınlandı.
Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un başrollerini paylaştığı, ilk tanıtımı büyük ilgi gören “Yeni Hayat”ın afişi de çok beğenildi. Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, yakında “Bizi aşk kurtaracak” sloganıyla seyirciyle buluşacak. “Yeni Hayat”, tutkulu aşk sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
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