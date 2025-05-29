Biz zamanlar geçinebilmek için tuvalet temizliyordu… Şimdi milyonları olan ünlü bir oyuncu

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Oysa anne ve babası ünlü olup da sektöre kolaylıkla adım atabilen az sayıdaki isim hariç, bugün ünlü ve zengin olan birçok oyuncu için bu günlere ulaşmanın ardında büyük zorluklar yatıyor…

Keşfedilmeden önce birçok farklı iş yapan ünlü oyuncular öğrencilik yıllarında ya da şöhret peşinde koşarken kimsenin aklına gelmeyecek işler yapıyor.

İşte bu yıldızlardan biri de gençlik yıllarında tuvalet bile temizlemiş olan ünlü oyuncu Elizabeth Banks…

The Kelly Clarkson Show'a katılan ve gençlik dönemi hakkında anlattığı çarpıcı hikâyeyle herkesi şaşırtan Elizabeth Banks artık yüzünü herkesin bildiği ünlü bir Hollywood yıldızı olsa da geçmişte çok zorluklar çekmiş bir isim.

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Bir pansiyonda oda hizmetçisi olarak çalıştığını söyleyen Elizabeth Banks’in adeta yapmadığı iş kalmamış, bir zamanlar hayatını kazanabilmek için tuvaletlerden prezervatifler ve pedler bile toplamak zorunda kalmıştı.

51 yaşındaki aktris, filmlerde başarıya ulaşmadan önce zorlu işlerde çalıştığı günleri unutmadı ve katıldığı programda geçimini sağlamak için tuvalet bile temizlediğini anlattı.

“Çok genç yaşta çalışmaya başladım. Her işi yaptım. On yıl boyunca garsonluk yaptım. Ayrıca eskiden bir pansiyonda oda hizmetçisi olarak da çalıştım” diyen yıldız oyuncu bu tür yerlerde kalanlara da seslendi.

Elizabeth Banks “O yerlerde çalışmak çok zordur. Lütfen çalışanlara anlayışlı olun. Çöplerinizi ortada bırakmayın. Tuvaletleri tıkamayın. Daha 17 yaşındayken tuvalet temizliyordum ve insanların tuvaletlere attığı şeyleri görüp şok geçiriyordum” dedi.

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Yaptığı işlerden gocunmadığını söyleyen ünlü oyuncu bu sayede karakterini geliştirdiğini ve kendini hayatta karşılaşabileceği her şeye de hazırladığını açıkladı.

Üniversite aşkı olan kocası Max Handelman’la 22 yıldır evli olan Elizabeth Banks’in 14 yaşında Felix ve 12 yaşında Magnus adında iki oğlu var.

Kendisi de hayata oldukça mütevazı bir başlangıç yapan Elizabeth Banks oğullarının oyunculuk ve şöhret gibi konulara hiç ilgi duymadıklarını ve kendisi gibi bu mesleğe yönelme niyetlerinin olmadığını söylüyor.