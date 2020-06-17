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Haber Giriş: 17.06.2020 - 09:27,Son Güncelleme:

Biz çok eğlendik

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Biz çok eğlendik
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Gençliğim Eyvah yapımının oyuncuları önceki gün Etiler’deki bir restoranda dizinin ilk bölümünü izledi.

Etkinliğe yapımda rol alan Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin katıldı. Dizinin setinin de tahmin ettiklerinden daha eğlenceli olduğunu söyleyen oyuncular, “Oldukça keyifli anlar geçirdik umarım izleyiciler beğenir” dedi.

Biz çok eğlendik


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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