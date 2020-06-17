Biz çok eğlendik

Etkinliğe yapımda rol alan Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin katıldı. Dizinin setinin de tahmin ettiklerinden daha eğlenceli olduğunu söyleyen oyuncular, “Oldukça keyifli anlar geçirdik umarım izleyiciler beğenir” dedi.





