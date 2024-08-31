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Bittin Sen oyuncuları ve konusu: Bittin Sen filmi kaç yılında çekildi?

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Bittin Sen oyuncuları ve konusu: Bittin Sen filmi kaç yılında çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 17:41

Başrollerini Pelin Akil ve Anıl Altan’ın paylaştığı Bittin Sen filmi televizyon ekranlarına geliyor. Filmde evlilik teklifi beklerken kendisini bir ayrılık konuşması içinde bulan Pelin’in macera ve komedi dolu intikam hikayesi konu ediliyor. Bittin Sen filmi kaç yılında çekildi? Peki, Bittin Sen oyuncuları ve konusu...

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Bittin Sen konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Senaryosunu Serhat Hasanoğlu ve Caner Özyurtlu’nun kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda yine Caner Özyurtlu oturuyor.  Peki, Bittin Sen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

BİTTİN SEN KONUSU NEDİR?

Bir süredir birlikte olan Pelin ve Anıl’ın güzel giden bir ilişkisi vardır. En azından Pelin öyle düşünür. Birbirlerini yeterince tanıdıklarını düşünen Pelin için artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmanın zamanı gelmiştir. Anıl’dan evlilik teklifi almanın hayallerini kuran Pelin, Anıl’ın ‘seninle konuşmak istediğim bir konu var’ demesi üzerine hayallerinin gerçekleşeceğini düşünür. Fakat işler hiç de öyle gerçekleşmez. Düşlediklerinin aksine bir ayrılık konuşması ile karşılaşan Pelin deliye döner. Aklında artık tek bir şey vardır o da Anıl’dan intikam almak.

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BİTTİN SEN OYUNCULARI KİMLER?

Pelin Akil           

Caner Özyurtlu

Ayşe Melike Çerçi          

Anıl Altan

 

 

 

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