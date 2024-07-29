Bittin Sen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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BİTTİN SEN KONUSU NEDİR?

Bir süredir birlikte olan Pelin ve Anıl’ın güzel giden bir ilişkisi vardır. En azından Pelin öyle düşünür. Birbirlerini yeterince tanıdıklarını düşünen Pelin için artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmanın zamanı gelmiştir. Anıl’dan evlilik teklifi almanın hayallerini kuran Pelin, Anıl’ın ‘seninle konuşmak istediğim bir konu var’ demesi üzerine hayallerinin gerçekleşeceğini düşünür. Fakat işler hiç de öyle gerçekleşmez. Düşlediklerinin aksine bir ayrılık konuşması ile karşılaşan Pelin deliye döner. Aklında artık tek bir şey vardır o da Anıl’dan intikam almak.

BİTTİN SEN OYUNCULARI KİMLER?

Pelin Akil

Caner Özyurtlu

Ayşe Melike Çerçi

Anıl Altan