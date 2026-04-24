Bitmeyen çapkınlıklarıyla gerçek aşkını canından bezdirmişti: Efsane oyuncu, 89 yıllık hayatının en büyük pişmanlığını kalbinden söküp atamıyor

Efsane oyuncunun son dönemde gündemde olmasının nedeni ise 22 Nisan'da 89 yaşına girmesi.

Hayatında bir kez evlenen ama farklı ilişkilerinden toplam altı çocuğu olan Nicholson, farklı ilişkilerinden toplamda altı çocuk sahibi oldu.

Elbette parlak kariyerinin yanı sıra hep özel hayatıyla da gündeme geldi Nicholson. Bütün ilişkilerini bir yana bırakırsak, hafızalara kazınan ilişkisini meslektaşı Anjelica Huston ile yaşadı.

ONU ALDATTI... PİŞMANLIĞI YILLARDIR YAKASINI BIRAKMADI

Bu aşkın onun kalbinde bambaşka bir yeri var. Ve aynı zamanda en büyük pişmanlığının da sebebi. Yaşadığı pişmanlığı kalbinden söküp atamıyor.

Kendisine yakın kaynaklara göre Jack Nicholson, aradan geçen bunca zamana rağmen Huston'ı hala çok özlediğini ve ona yaptıkları için kendini bir türlü affedemiyor.

Yakınlarına "Onu hala özlüyorum. Böyle aptalca davranarak ilişkimizi nasıl mahvettiğime inanamıyorum" diye konuşuyor.

Anjelica Huston ile Jack Nicholson. 1973 yılında, ünlü oyuncunu evinde verdiği bir partide tanıştı. Aşkları 17 yıl sürdü. Nicholson'ın çapkınlıkları Huston'ı canından bezdirince ilişki bitti.





BAŞKA BİR KADINI HAMİLE BIRAKINCA DAYANAMADI

Jack Nicholson ile Anjelica Huston, 1973 yılında, ünlü oyuncunun evinde düzenlenen bir partide tanıştı. Aralarındaki kıvılcım kısa sürede büyük bir aşka dönüştü.

İkisi de gençliklerinin ve kariyerlerinin altın dönemindeydi. Tam 17 yıl boyunca ateşli ve bir o kadar da çalkantılı bir ilişki yaşadılar. Ama Anjelica Huston, uğradığı ihanetlere katlanamadı ve Nicholson'ı terk etti.

Ve şimdi kendi itirafına göre Nicholson, o dönemde yaptıkları yüzünden Huston'ı kaybetmekten dolayı çok pişman.

Bir kaynak bu konuda "Jack'in artık Anjelica'yı özlemekten başka yapacak bir şeyi yok. Ona davranışları yüzünden ne kadar pişman olduğunu sık sık dile getiriyor" diye anlattı durumu.

Bu arada Jack Nicholson'ın yaptıkları da öyle kolay affedilecek türden değil. Onunla birlikteyken başka bir kadını hamile bıraktı ve Anjelica Huston da onu terk etti.





Jack Nicholson, Anjelica Huston'ı Fransız oyuncu Rebecca Broussard ile aldattı. Ama bir açıdan bakıldığında dürüst davrandığı bile söylenebilir. Çünkü Angelica'ya başka bir kadından çocuğu olacağını itiraf etti. Elbette Angelica Huston da onu terk etti.

BÜYÜK YANGINI FIRSAT BİLİP HEMEN ARADI

Ayrılmalarının üzerinden 30 yıldan fazla bir zaman geçti ama söylenenlere göre Nicholson, Anjelica Huston ile bir şansı daha olsun istediğini hala saklamıyor.

Nicholson geçen yılın başlarında yaşanan Pacific Pelisades yangını sırasında eski aşkı Anjelica'ya ulaştı ve ona yardım teklifinde bulundu.

Hatta bu durumu Huston da itiraf etti. "Beni arayıp iyi olup olmadığımı, kalacak yerim bulunup bulunmadığını sordu. İşler kötüye gittiğinde o her zaman yanımda oluyor" diye anlattı.

'KARAKTERİ BÖYLEYDİ'

Ama yine de Huston artık biten ilişkilerine yeni bir şans verme taraftarı değil. Bir yakını "Yangın sırasında Jack'in onu aramasından dolayı duygulandı. Onu her zaman kendi bildiğince sevecek. Ama ilişkiye dönmek gibi bir niyeti yok" diye konuştu.

Anjelica Huston, daha önce verdiği bir röportajda Jack Nicholson'ın kendisine ihanetini ve bitmeyen çapkınlıklarını "Bu saygısızlık değildi. Bu onun karakteriydi" diye özetlemişti.

ABLASI SANDIĞI KADININ ANNESİ OLDUĞUNU 37 YAŞINDA ÖĞRENDİ

Bütün bunlar bir yana Jack Nicholson'ın hayatı da başlı başına film olacak türden.

Kısaca özetlemek gerekirse Nicholson, 30'lu yaşlarının sonuna kadar ablası sandığı kişinin annesi olduğunu, annesi sandığı kişinin de aslında anneannesi olduğunu bilmiyordu.

Bu gizlilik aslında aile arasında alınan bir karardan kaynaklanıyordu. Jack Nicholson'ın annesi June onu dünyaya getirdiğinde henüz 17 yaşındaydı. Oğlunun babasının kim olduğundan çok emin değildi.

Jack Nicholson 37 yaşına geldiğinde Time dergisi için çalışan bir araştırmacı sayesinde gerçeği öğrendi.

Ablası sandığı June annesiydi.. Annesi sandığı Ethel May ise anneannesiydi.





ONA HİÇ TRAVMATİK GELMEDİ: Ünlü oyuncu bu keşfin kendisine nasıl hissettirdiğini şöyle anlattı: "Oldukça dramatik bir andı. Fakat travmatik olduğunu söyleyemem. Sonuçta gerçek annemin kim olduğunu öğrendiğimde artık psikolojik olarak gelişip şekillenmiş bir dönemdeydim."





ALTI ÇOCUK BABASI

Jack Nicholson'ın büyük aşkı Angelica Huston'ı aldattığı Rebecca Broussard ile ilişkisinden Lorraine adında bir kızı ve Ray adında bir oğlu oldu.

İlk çocuğu Jennifer, hayatı boyunca tek evliliğini yaptığı Sandra Knight'tan dünyaya geldi.

Nicholson'ın Susan Anspach ile ilişkisinden Caleb adında bir oğlu, Winnie Hollman ile ilişkisinden Honey adında bir kızı Jennine Gourin ile ilişkisinden de Tessa adında bir kızı bulunuyor.

PÜRÜZSÜZ BİR KARİYERİ VAR: Nicholson, uzun kariyeri boyunca Guguk Kuşu, Sevgi Sözcükleri, Benden Bu Kadar filmlerindeki performansıyla üç kez Oscar kazandı. Bu ödüle 12 defa aday gösterildi. Efsane oyuncu Shining, Çin Mahallesi, Batman, As Good As It Gets, The Bucket List, Departed gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.





Sinemanın efsane yönetmenlerinden John Huston ile Enrica Soma'nın kızı olan Anjelica Huston, 1992 yılında Robert Graham ile evlendi.