Bitmeyen aşk!

Senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu “Bize Bi’Şey Olmaz” ilk tanıtımıyla ses getirdi.

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in üstlendiği 8 bölümlük dizinin ilk 4 bölümü, 25 Mart’ta dijital platformda seyirciyle buluşacak.

Kadrosunda Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay, Sercan Badur, Derin Beşikçioğlu, Yılmaz Bayraktar, Ece Sükan ve Fırat Tanış’ın da yer aldığı “Bize Bi’Şey Olmaz”, birbirinden kopamayan ve aşkları bir türlü bitmeyen Lal ile Aktan’ın hikâyesini ekrana taşıyacak.