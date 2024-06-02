Bitirim İkili 3 filminin konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

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BİTİRİM İKİLİ 3 KONUSU

Büyükelçi Han’a yapılan suikast girişiminin ardından Dedektif Lee ile Dedektif Carter, yeniden harekete geçerek Paris’e doğru yola çıkarlar. Bir Fransız kadınını koruyacaklardır. Lee, Birleşmiş Milletler ile gizli toplantılar yapar. Ancak kendisinin Kenji adındaki Çinli bir suçlu ile de mücadelesi aracılığı ile Lee’nin uzun zamandır kayıp olan erkek kardeşi de açığa çıkar. Ciddi anlamda kapsamlı bir suç örgütünü ortadan kaldırmak üzere Paris’e gelen bu ikili, aynı zamanda Büyükelçi Han’ın kızı Soo Yung’u da kurtarmaya çalışırlar. Elbette yabancı oldukları bu şehirde her şey, alıştıklarından farklı bir biçimde gelişmektedir.

BİTİRİM İKİLİ 3 OYUNCULARI

Jackie Chan

Chris Tucker

Hiroyuki Sanada

Youki Kudoh

Noémie Lenoir

BİTİRİM İKİLİ 3 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

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7 Mayıs 2006'da duyurulan filmin çekimleri 4 Temmuz'da Paris ve Los Angeles'ta başladı. 10 Ağustos 2007'de gösterime giren film, olumsuz eleştiriler aldı ve 140 milyon dolarlık bütçeye karşılık dünya çapında 258,1 milyon dolar hasılat elde etti.