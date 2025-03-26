Biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu: Sustum çünkü utandım

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İngiliz GQ dergisiyle yaptığı samimi sohbette buna son veren Ben Affleck ilk kez konuştu ve Jennifer Lopez'le evliliğinin sona ermesine ve ilk eşi Jennifer Garner'la olan ilişkisine ışık tuttu.

Magazin dünyası hâlâ bu konuyu konuşmaya devam ederken Ben Affleck Jennifer Lopez'le evliliğinin bitmesi hakkında ilk kez açıklama yaptı

YENİDEN BAŞLAYAN AŞK SONSUZA KADAR BİTTİ

52 yaşındaki Ben Affleck ve 55 yaşındaki Jennifer Lopez geçmişte kalan aşklarını 2021’de yeniden canlandırmış, 2022’de evlendikten sonra da geçen yıl ağustosta bir kez daha ve artık sonsuza dek ayrılmıştı.

Affleck, birlikteliklerinin sona ermesi konusunda hep ağzını sıkı tuttu. Şimdi konuştuğunda ise ayrılıklarına neden olan “skandal, pembe dizi, entrika” gibi şeyler olmadığının altını çizdi.

Ben Affleck bu boşanmayla ilgili konuşulacak bir skandal durum olmadığını ancak kendisinin bu durumu utanç verici bulduğunu ve duygusal olarak kırılgan hissettiği için sustuğıunu söyledi

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"SKANDAL YOK, BEN KONUŞMAYA UTANDIM"

Röportajlarında neden ayrılık üzerinde çok fazla durmak istemediğini itiraf ederek, ortada kimsenin kimseyi suçlayacak bir şeyi olmadığını ancak kendi içinde olduğu durumu biraz “utanç verici” bulduğunu ve duygusal olarak savunmasız halde kaldığını itiraf etti.

Ünlü çiftin arasındaki en temel problemlerden birinin Jennifer Lopez’in şöhreti çok sevmesi ve hep kameralar önünde olmak istemesi, Ben Affleck’in ise bundan nefret etmesi olduğu söyleniyordu.

ŞÖHRETİ HİÇ SEVMEDİ, SPOT IŞIKLARINDAN KAÇAMADI

Affleck kamera karşısında kendisini rahatsız hissettiğini açıkça itiraf etti ve evliliklerinin mahremiyetini kutsal bulduğunu açıkladı.

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Şöhrete yaklaşımlarındaki farklılığa da değinen Ben Affleck “Benim mizacım onunkinden biraz daha çekingen. Biz bu konuda farklıydık” dedi.

Affleck ve Lopez'in aşk hikayesi ilk olarak 2002 yılında Jersey Girl filminin setinde başladı... Ertesi yıl nişanlandılar ancak 2004 yılında ayrıldılar... Temmuz 2021'de birbirlerine geri dönen ve sadece bir yıl sonra evlenen Bennifer çifti 2 yılda boşandı

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Jennifer Lopez’e çok saygı duyduğunu söyleyen Ben Affleck ondan ayrıldığından beri sürekli yan yana olduğu eski eşi Jennifer Garner’la olan ilişkisine de değindi.

18 yaşında Violet, 15 yaşında Fin ve 12 yaşında Samuel adında üç çocukları olan eski eşler Ben Affleck’in yaşadığı zorlu süreçte birbirleriyle çok yakınlaşmışlar, bu da dedikodulara yol açmıştı.

Affleck'in Jennifer Lopez'le evliliği sarsıldığı ilk günden beri hep yanına koşup destek aldığı eski karısı JennniferGarner da bu yaşananların ortasında kalmıştı

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ESKİ EŞİNİ ÖVGÜYE BOĞDU

Affleck “Çocukların annesi Jennifer Garner'la gerçekten iyi birer ebeveyniz, çok şanslıyım, kendisi harika biri ve birlikte çok iyi çalışıyoruz” dedi.

Eski karı kocanın bu süreçte verdikleri samimi pozlar aralarında yeniden bir aşk mı doğuyor söylentilerine yol açmıştı. Ancak Jennifer Garner 2018’den beri ünlü CEO John Miller’la mutlu bir ilişki sürdürüyor.

Jennifer Garner, Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in evliliğinin sarsılmaya başladığı günlerden beri bu evliliği kurtarmak için uğraşan isimlerden oldu, evlilik çökünce de eski kocasına destek vermeye devam etti.

ALDATILMIŞ OLSA DA ESKİ KOCASINA EN ÇOK O DESTEK ÇIKTI

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Garner ve Affleck 2015’te yollarını ayırmıştı. O dönem Ben Affleck’in Jennifer Garner’ı dadılarıyla aldattığı çok konuşulmuştu.

Jennifer Garner kalbinin çok kırılmasına rağmen çocukları uğruna eski kocasını affedip onunla dost kalmakla yetinmedi, Ben Affleck’e en zor günlerinde en çok desteği veren isim oldu.