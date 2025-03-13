Biten evliliğinin ardından çok gözyaşı dökmüştü… Belki de gönlünün yeni sahibi çok yakınındadır… ‘Ben zaten ona hep bayılırdım’

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Üstelik özel hayatında yaşadığı kötü gelişmeler kariyerini de etkiledi. Geçen yıl boyunca ne yaptıysa olmadı, planladığı turneyi iptal etmek zorunda kaldı, rol aldığı yapımlar izlenmedi, başarılı günleri de sanki çok gerilerde kalmıştı…

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI, KALBİ HEYECANLA ATMAYA BAŞLADI

Ben Affleck’le yaptığı evliliği kurtarmak için çok uğraşsa da Jennifer Lopez bunu başaramadı, tam da düğünlerinin ikinci yılını kutlayacakları gün koşup mahkemeye gitti ve ayrılık kararı aldı.

Artık mutsuzluklarından sıyrılmak isteyen Jennifer Lopez kendini işine ve çocuklarına vermiş, aşka da kapıyı aralık bırakmıştı

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O günden beridir de kendini yeniden işlerine, ikiz çocuklarına ve hayatını yeniden kurmaya adayacağını söyleyen yıldız şarkıcı kalbi çok kırılmış olsa da gönlünü yeniden yaşanacak aşklara kapatmadığını söylüyordu.

Gelen dedikodulara göre Lopez bu konuda “heyecanlı” günler yaşamaya çoktan başlamış bile.

Gelen dedikodulara göre Lopez yeni filmindeki rol arkadaşı Brett Goldstein'la yakınlaşmaya başlamış

YOLLARI YENİ BİR FİLM İÇİN KESİŞMİŞTİ

Lopez’in çekimlerine yakında başlanacak yeni romantik komedi Office Romance filmindeki rol arkadaşı İngiliz yıldız Brett Goldstein’la yakınlaşmaya başlamış.

55 yaşındaki Lopez ve 44 yaşındaki Goldstein geçtiğimiz gece bir tiyatro oyununa birlikte gittiler. Yanlarında başka arkadaşları da olan ikilinin filmin hazırlık sürecinde birbirlerine yakınlaştığı, bunun yeni bir aşkın doğmasının ayak sesleri olduğu şimdiden konuşulmaya başladı.

Lopez'e hayranlığını hiç saklamayan Brett Golstein yeni filminde başrol oyuncusu olarak onu istemiş

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Jennifer Lopez geçen hafta “Brett gibi yetenekli bir yıldızla çalışacağım için heyecanlıyım” demişti.

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"BEN YILLARDIR JENNIFER'A ÇOK HAYRANIM" DİYORDU

Bu arada filmin senaryosunu da yazan Brett Goldstein daha önce defalarca Jennifer Lopez’e ne kadar hayran olduğunu belirtmişti.

İkili geçtiğimiz günlerde birlikte tiyatroya gitmişti

Hatta filmi yazarken ve hayata geçirirken aklındaki tek başrol oyuncusu da Jennifer Lopez olmuştu.

Jennifer Lopez de bu yeni filmin yapımcılarından biri oldu. Yani ikili sadece kamera önünde birlikte olmakla kalmayacak filmin çekim süreci ve sonrasında da yakın çalışma arkadaşları olacaklar.

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ONU ESKİ KOCASINA BENZETİYOR

Bir kaynak geçen hafta DailyMail.com'a “2025'e çok zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra Jennifer yeni bir projeye başlamak için sabırsızlanıyor ve Brett gibi çok yakışıklı ve akıllı bir yıldızla çalışacak olması kesinlikle onu çok mutlu ediyor” demişti.

Ted Lasso dizisiyle ünlenen Brett Golstein aynı zamanda komedyen... Jennifer Lopez onu eski kocası Ben Affleck'in daha genç, daha yakışıklı ve daha sempatik bir benzeri olarak görüyormuş

Söylenenlere göre Jennifer Lopez Brett Goldstein’ı “Ben Affleck’in daha genç, daha iyi, İngiliz versiyonu gibi görüyor ve onun çok sevimli olduğunu” düşünüyormuş.