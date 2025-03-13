Biten evliliğinin ardından çok gözyaşı dökmüştü… Belki de gönlünün yeni sahibi çok yakınındadır… ‘Ben zaten ona hep bayılırdım’

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Üstelik özel hayatında yaşadığı kötü gelişmeler kariyerini de etkiledi. Geçen yıl boyunca ne yaptıysa olmadı, planladığı turneyi iptal etmek zorunda kaldı, rol aldığı yapımlar izlenmedi, başarılı günleri de sanki çok gerilerde kalmıştı…
KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI, KALBİ HEYECANLA ATMAYA BAŞLADI
Ben Affleck’le yaptığı evliliği kurtarmak için çok uğraşsa da Jennifer Lopez bunu başaramadı, tam da düğünlerinin ikinci yılını kutlayacakları gün koşup mahkemeye gitti ve ayrılık kararı aldı.
O günden beridir de kendini yeniden işlerine, ikiz çocuklarına ve hayatını yeniden kurmaya adayacağını söyleyen yıldız şarkıcı kalbi çok kırılmış olsa da gönlünü yeniden yaşanacak aşklara kapatmadığını söylüyordu.
Gelen dedikodulara göre Lopez bu konuda “heyecanlı” günler yaşamaya çoktan başlamış bile.
YOLLARI YENİ BİR FİLM İÇİN KESİŞMİŞTİ
Lopez’in çekimlerine yakında başlanacak yeni romantik komedi Office Romance filmindeki rol arkadaşı İngiliz yıldız Brett Goldstein’la yakınlaşmaya başlamış.
55 yaşındaki Lopez ve 44 yaşındaki Goldstein geçtiğimiz gece bir tiyatro oyununa birlikte gittiler. Yanlarında başka arkadaşları da olan ikilinin filmin hazırlık sürecinde birbirlerine yakınlaştığı, bunun yeni bir aşkın doğmasının ayak sesleri olduğu şimdiden konuşulmaya başladı.
Jennifer Lopez geçen hafta “Brett gibi yetenekli bir yıldızla çalışacağım için heyecanlıyım” demişti.
"BEN YILLARDIR JENNIFER'A ÇOK HAYRANIM" DİYORDU
Bu arada filmin senaryosunu da yazan Brett Goldstein daha önce defalarca Jennifer Lopez’e ne kadar hayran olduğunu belirtmişti.
Hatta filmi yazarken ve hayata geçirirken aklındaki tek başrol oyuncusu da Jennifer Lopez olmuştu.
Jennifer Lopez de bu yeni filmin yapımcılarından biri oldu. Yani ikili sadece kamera önünde birlikte olmakla kalmayacak filmin çekim süreci ve sonrasında da yakın çalışma arkadaşları olacaklar.
ONU ESKİ KOCASINA BENZETİYOR
Bir kaynak geçen hafta DailyMail.com'a “2025'e çok zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra Jennifer yeni bir projeye başlamak için sabırsızlanıyor ve Brett gibi çok yakışıklı ve akıllı bir yıldızla çalışacak olması kesinlikle onu çok mutlu ediyor” demişti.
Söylenenlere göre Jennifer Lopez Brett Goldstein’ı “Ben Affleck’in daha genç, daha iyi, İngiliz versiyonu gibi görüyor ve onun çok sevimli olduğunu” düşünüyormuş.