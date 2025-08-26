Biten evliliği hakkında konuştu… ‘O imzayı boş yere attım, her şey sahteydi’

Haberin Devamı

2007’de, ikinci eşi Kevin Federline ile boşanma noktasına geldiklerinde ve iki oğulları için velayet mücadelesi verirlerken kafasını kazıtan, tuhaf hareketlerde bulunmaya başlayan ve en sonunda elindeki şemsiyeyle paparazzilere saldıran ünlü şarkıcını hayatı bu olaydan sonra tepetaklak olmuştu.





HAYATI TEPETAKLAK OLDU, ELLERİNDEN KAYIP GİTTİ

Bu olayların ardından babası Britney Spears’ı ruh sağlığı yerinde olmadığı için vesayeti altına aldırdı ve ünlü şarkıcının hayatıyla ilgili kontrolü elinden kayıp gitti.

2021’de mahkeme kararıyla bu kararı kaldırtan Britney Spears o gün bugündür hâlâ benzer şekillerde gündeme gelmeye devam ediyor…

Ünlü şarkıcı vesayetten kurtulduktan bir süre sonra, Haziran 2022'de bir fitness antrenörü olan ve aynı zamanda modellik yapan Sam Asghari’yle evlenmişti.

BİR YILDA BİTEN SON EVLİLİĞİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

İkili 2016’da Britney Spears’ın "Slumber Party" müzik videosunun setinde tanışmıştı. Bu evlilik birçok aşk pozu paylaşımı ve mutluluk gösterisinin ardından, bir yıl sonra bitiverdi.

Ağustos 2023'te Asghari, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Eski çift, Mayıs 2024'te boşanmalarını sonuçlandırdı.

Britney Spears daha önce de bu evlilik hakkında çarpıcı açıklamalar yapmış, birlikteliklerinin bir yıl içinde kâbusa döndüğünü ve sosyal medyada her şey mükemmelmiş gibi yapılan paylaşımların hep birer yalandan ibaret olduğunu itiraf etmişti.





EVLİLİĞİ İÇİN “SAHTEYDİ” DEDİ… SEBEBİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Bu itiraflarını bir adım öteye taşıyan ünlü şarkıcı bu kez de Sam Asghari ile evliliğinin “sahte” olduğunu ve bir dikkat dağıtma gerekçesi olmaktan öteye gitmediğini söyledi.

Pop yıldızı geçtiğimiz gün paylaştığı uzun bir Instagram gönderisinde üç yıl boyunca çocuklarından ayrı kaldığını açıkça dile getirdi.

Britney Spears, oğulları Sean Preston ve Jayden James'ten "koptuktan" sonra Sam Asghari ile evlendiğini ve bunun evlat hasreti çektiği sırada dikkatini dağıtmak için yaptığını söyledi.

“ÜZÜNTÜMÜ DÜŞÜNEMEMEK İÇİN YAPTIM”

Ünlü şarkıcı "Bizler o kadar kırılgan ve insanız ki hayatımın en zor yılları, iki oğlumun o üç yıl boyunca yokluğuydu. Arama ve mesajlaşmam kesildi ve şok içinde hayatta kalma sırrımın inkar ve bolca gözyaşı olduğunu hatırlıyorum” diyerek söze başladı.

Açıklamasına “Tuhaf olan, Sam'le evli olmamızdı ama bu yaşadıklarımla başa çıkmama yardımcı olmak için uydurulmuş bir dikkat dağıtıcıydı” diye devam eden Britney Spears iyileşme sürecinde olduğunu da söyledi.





ESKİ EŞ SUSKUN KALMAYA MECBUR

"İyileştiğimi biliyorum çünkü yine bir çocuk veya bebek gibi açım... O kadar açım ki canım yanıyor ve yemek yediğimde sanki hayatımda ilk kez yemek yiyormuşum gibi hissediyorum”.

Sam Asghari ise Britney Spears’dan ayrıldıktan sonra bu evliliğin gerçekten de göründüğü gibi olmadığına dair üstü kapalı konuşmuş, onunla tüm ilişkisi boyunca susmasına yol açacak gizlilik sözleşmeleri imzaladığını söylemişti.

HAYATTAKİ EN BÜYÜK SEVİNCİ DE ÜZÜNTÜSÜ DE EVLATLARI OLDU

Britney Spears, babasının vesayeti altına girince iki oğlunun velayetini de kaybetmiş, onları babaları Kevin Federline büyütmüştü.

Ünlü şarkıcı yıllar boyu çocuklarına hasret kaldı, hayattaki en büyük üzüntüsünün bu olduğunu da defalarca belirtti.

Bu yetmezmiş gibi Britney Spears esaret altında geçen yıllar boyunca ve sonrasında da oğulları için eski kocasına nafaka ödedi, bu paralar bir servete dönüştü.

HASRET KALDIĞI OĞLUNA EN SONUNDA KAVUŞTU

Britney Spears, oğulları 18 yaşını doldurunca nihayet nafaka ödemekten kurtulduğunu açıklamıştı. Bu arada Kevin Federline’ın Britney Spears’ın babasıyla ortak hareket edip ünlü şarkıcıya deli muamelesi yaptığı ve tüm bu süreçte sürekli ondan daha fazla para koparmaya çalıştığı da sürekli gündeme geldi.

Britney Spears uzun yılların ardından geçtiğimiz aylarda 18 yaşındaki oğlu Jayden ile yeniden bir araya geldi. Jayden’ın annesinin yanına taşındığı, ünlü şarkıcının büyük oğlu Sean’ın da babasıyla yaşasa da annesiyle görüşmeye başladığı biliniyor.