Birleşme partisi sonrası ada konseyi karıştı... 'Cesaretiniz varsa gelin'

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Birleşme partisinin ardından Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışı kaldığı yerden devam ediyor. En son oynadıkları iki dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler rakip takımdan bir kişiyi potaya göndermek için parkura çıktı. Elif ve Bora'nın elenmesinin ardından güçlü bir takımla mücadele veren ünlüler ise seri yapmak için parkurdaki yerini aldı.

İlk etapta kadınlar yarıştı ve zorlu parkurda 8-3'lük skorla ünlüler takımının kadın yarışmacıları durumu 1-0'a getirdi.

İkinci etapta erkekler mücadelesi gerçekleşti. Zor anların yaşandığı parkurda ünlüler takımı erkekleri de kazanmasını bildi. Ünlüler takımı haftanın son dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü kazandı.

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Üç sıfırlık bir seri yakalayan ünlüler hem takımlarını korudu hem de sevdiklerinden gelen mesajları okudular. Yakınlarından gelen resimli mesajları okurken duygusal anlar yaşayan yarışmacılar gözyaşları boğuldular.

ADA KONSEYİ KARIŞTI!

Üst üste dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı üçüncü kez oylamaya gitti. Yapılan oylamanın ardından gönüllüler ekibi Evrim ve Hikmet'in ardından Gökhan Keser'i de eleme potasına gönderdi.

Dördüncü adayı belirlemek ise performans birincisine kaldı. Performans birincisi olan Berkan eleme adayı olarak Yasin'in ismini verdi. Konseyin sonunda 4 yarışmacı için SMS oylaması gerçekleşti. Seda, Sude ve Yağmur’la tartışma yaşayan Evrim konseyde gözyaşlarına boğuldu. Evrim "Defalarca potaya girdim defalarca çıktım çıkacağım da. Bakalım ilk potaya girenler çıkabilecekler mi" sözleri ile dikkat çekti.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI GRUPLARA BÖLÜNDÜ

Survivor'ın en başından beri grup tartışması yaşayan gönüllüler takımı dün akşam ada konseyinde yüzleşti. Seda, Sude ve Yağmur'un grup olduğunu iddia eden Yasin ve Evrim çileden çıktı.

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Gözyaşlarına boğulan Evrim, yaşadığı sıkıntıyı ada konseyinde paylaştı: 'Seda ve ekibi arasında sürekli bir muhabbet dönüyor. Ben, Ayşe ile Yasin'in yanına gittiğimde oturamıyorum. Şu an Sude diyor ki, 'Evrim'i kovmanıza rağmen yayına gidiyor.' Bu laf beni çok üzüyor. Yasin beni kovmuyor, 'grup yaptığımızı düşünecekler' deyip uzaklaştırıyor. Bizi kulisçi ilan ettiler'

Yasin ise konseyde Seda, Sude ve Yağmur'a konseyde meydan okudu. 'Kendinize güveniyorsanız potaya gelin' diyen Yasin, 'Cesaretiniz varsa potaya gelin, tek tek potaya geleceksiniz.' ifadelerini kullandı.

Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin'den oluşan eleme potasında bu akşam bir isim Survivor'a veda edecek.

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BİRLEŞME PARTİSİNİN YAKINLARI SÜRÜYOR

Birleşme partisinde şarkı söyleyen yarışmacılar adaya dönünce partide yaşananları gündeme getirdiler. Ayşe ve Sude arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Ayşe, Sude'ye şarkı yarışmasında kendisine neden düşük puan verdiğini sordu. Sude 'Tahtada 7 yazıyordu silmekle uğraşamadım sekize çevirdim' dedi. İkili arasında yaşanan puan krizi adadaki diğer yarışmacıları da etkiledi. Ayşe, Sude Burcu'yu kıskançlıkla suçladı.

SURVIVOR'IN 64. FRAGMANI YAYINLANDI

Eleme gecesi yaşanan gerilim adaya da sıçradı. Seda ve Yasin gönüllüler adasında kavga etti. Yeni bölüm fragmanında Seda, 'ben iki çocuğumu bırakmışım, gelmişim yarışıyorum senin gazına gelip potaya mı gireceğim' sözleriyle dikkat çekiyor.

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Seda'ya tepki gösteren Yasin ise, 'Sen yarışıyorsun da biz nal mı topluyoruz, her taşın altında sen varsın seni potaya çağıracağım' ifadeleriyle tepki gösteriyor.