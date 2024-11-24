Birkan Sokullu: Sette ayrımcılığa izin vermem

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Birkan Sokullu, oyuncuların dizilerden milyonlar kazandığı iddiası için “Bu rakamlarla ilgili bilgim yok. Ama zor bir iş yapıyoruz. 1 sene çalışıp, 2 sene hiçbir şey yapmadığımız da oluyor. Bu miktarlar, ortalamaya vurunca normal hale gelebilir” dedi.

Sokullu, kadın ve erkek başrol oyuncuları arasında ücret konusunda ayrımcılık yapıldığı iddiasına da şu yanıtı verdi: “Bana hiç denk gelmedi ama tabii ki sette ayrımcılığa izin vermem.”