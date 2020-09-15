Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı Han ile ilgili bilgiler

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine Birkan Sokullu hayat veriyor. Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2003 yılında, ‘Best Model Of Turkey’ yarışmasında üçüncü oldu. Başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde rol almıştır.

MASUMLAR APARTMANI HAN KİMDİR?

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2003 yılında, ‘Best Model Of Turkey’ yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesinde okurken manken ve modellik yaptı.

Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersler aldı. "Küçük Kadınlar" dizisinde Ayaz karakteri ile dikkat çekti. 2010 yılında Tims production ile anlaştı. "Küçük Sırlar" dizisinde "Demir" rolü büyük beğeni kazandı ve bu dizi kariyeri için dönüm noktası oldu.

13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.

2016 yılında Kanal D’de yayınlanan ve senaryosunu Mahinur Ergun’un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın yaptığı ve başrollerinde Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan’ın oynadığı “Hayat Şarkısı” adlı dizinin müziklerini Mithat Can Özer, Çağlar Haznedaroğlu ve Uğur Akyürek yaptı.

2017 yılında Yüz Yüze dizisinde, 2018 yılında Yaşamayanlar dizisinde, 2019 yılında da Bir Aile Hikayesinde rol almıştır.