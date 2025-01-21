Her zamanki gibi tek rakibi üvey annesi... Sanki gelin oluyormuş gibi

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Tabii ki bütün o etkinliklerin yıldızları Donald Trump ve dünyanın en iyi giyinen kadınlarından biri olarak anılan, bu konudaki unvanını yıllardır kimselere kaptırmayan karısı Melania Trump oldu.

Ama bu ikisinden rol çalan başka biri daha vardı... Kaldı ki zaten onun giyim-kuşam ve görünüş konusunda üvey annesinin en büyük rakibi olduğunu bilmeyen yok artık.

Bu anlattığımız kişi Donald Trump'ın daha kısa bir süre önce hayata veda eden ilk eşi Ivana Trump ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ivanka'ydı.

ÇOK VARLIKLI BİR AİLENİN GELİNİ

ABD'de iş yaşamının önde gelen ailelerinden birine mensup olan Jared Kushner ile evli olan 43 yaşındaki üç çocuk annesi Ivanka Trump, babası için düzenlenen törenlere de damgasını vurdu.

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Tabii ki bunu da uzun boyu ve düzgün fiziği sayesinde gayet kusursuz bir şekilde taşıdığı kıyafetleriyle yaptı. Yıllardır bilinen kuralını yine bozmadı bir başka deyişle.

Özellikle de Donald Trump için düzenlenen baloda bir gelin gibi süzülen Ivanka Trump, kendisi kadar iddialı olan üvey annesi Melania'yı bile gölgede bıraktı zaman zaman.

SANKİ DÜĞÜN GECESİ GİBİYDİ

Ivanka Trump, o balo için üzeri siyah işlemeli beyaz bir gece elbisesi giydi. Saçlarını toplayan Ivanka, görünümünü değerli takıları ve dirseklerine kadar uzanan siyah eldivenleriyle tamamladı.

Ivanka'ya kocası Jared Kushner de eşlik etti.

Genç kadının o balodaki giyimi kuşamı yine sosyal medyada olay oldu. Çünkü onun 1950'li ve 60'lı yılların modasına olan ilgisini bilenler, üzerindeki kıyafetin geçmişle bağlantısını kaçırmadı yine.

Birçok kişi Ivanka'nın üzerindeki beyaz üzerine siyah işlemeleriyle dikkat çeken o elbiseyi efsane oyuncu Audrey Hepburn'ün 1954 yapımı Sabrina filminde giydiği elbiseye benzetti.

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Ivanka Trump'ın baloda giydiği iki renkli gece elbisesi sosyal medyada çok konuşuldu.





Birçok kişi o elbiseyi görünce, Audrey Hepburn'ün Sabrina adlı filmde giydiği bu gece elbisesini hatırladığını belirtti.





İLHAM KAYNAĞI GEÇMİŞTEN

Buraya küçük bir parantez açalım..

Aslında sinemanın ikonik yıldızlarının unutulmaz giysilerini hatırlatır tarzda giyinmek hatta kimi zaman o elbiselerin bire bir kopyasını seçmek, Ivanka'nın daha önce de uyguladığı bir yöntem.

Kadeşi Tiffanl'nin Michael Boulas ile hayatını birleştirdiği 2022 yılındaki dügünde de benzer bir biçimde giyindi Ivanka.

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Üzerindeki mavi elbise, bir başka unutulmaz yıldız Grace Kelly'nin 1955 tarihli To Catch a Thief adlı filmde giydiğinin bir kopyasıydı.

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Ivanka, üvey kardeşi Tiffany'nin düğününe de Grace Kelly'nin To Catch a Thief adlı filmde giydiği bu ünlü elbisenin kopyasıyla katılmıştı.





İNCİLER VE KRİSTALLERLE SÜSLÜ

Ivanka Trump, bu balonun yanı sıra babasının göreve başlaması şerefine düzenlenen diğer etkinliklerde de giyimi kuşamıyla dikkat çekti.

Pazar gecesi düzenlenen ve mum ışığı eşliğinde yenilen yemek için bedenini saran pırıltılı, gümüş rengi bir elbise tercih etti Ivanka Trump.

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Elbisesinin üzerinde kristal ve inci işlemeler vardı. ABD'nin yeni başkanının kızı, o yemeğe gitmeden önce çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

KOYU YEŞİL GİYDİ... ÇİZGİLERİ YİNE GEÇMİŞ YILLARI HATIRLATTI

Donald Trump'ın yemin öreni için de 1960'lı yılların çizgilerini yansıtan koyu yeşil renkte bir takım giydi Ivanka.

Yine saçını topladı ve başına da bir kep taktı.

Tabii ki o kıyafeti de yine sosyal medyadaki yorumlara bakılırsa bazı çağrışımlara neden oldu.

Giydiği bu yeşil kıyafet de bazı iddiaların odağında yer aldı. Margaret Atwood'un aynı adlı romanından uyarlanan The Handmaid's Tale adlı yapımda da varlıklı ailelere mensup kadılar böyle koyu yeşil renkli kıyafetler giyiyordu.

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Ivanka'nın seçimi "Nasıl bir ortamda yaşadığını belki de renkle göstermek istiyor" yorumlarına neden oldu.

ÇEŞİT ÇEŞİT GİYİNDİ

Ivanka'nın babası için düzenlenen törenlerde dikkat çeken ve konuşulan kıyafetleri sadece bunlarla sınırlı değildi.

Balo öncesinde düzenlenen bir başka törende de bu kez bej renginde giyinmeyi tercih etti.

Gündüz yapılan bazı etkinliklerde kendisine ve kocası Jared'a eşlik eden üç çocukları da şık kıyafetleriyle dikkat çekti.

2009 yılında evlenen Ivanka ve Jared Kushner'ın en büyük çocukları Arabella Rose 13 yaşında ve çiftin tek kızı. Çiftin 10 yaşında Joseph Frederick ve 8 yaşında Theodore James adında iki tane de erkek çocuğu bulunuyor.





İkinci kez ABD'nin First Lady'si olan Melania Trump, yine giyim konusundaki ustalığını konuşturdu.





Melania, dünya sahnesinin gördüğü en şık kadınlardan biri olarak tanınıyor.