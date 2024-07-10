Biricik Sevgilim konusu nedir? İşte Biricik Sevgilim oyuncuları ve karakterler

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2023 yapımı yerli film Biricik Sevgilim oyuncuları ve konusu ile izleyici tarafından merak ediliyor. Filmin senaryosu ve yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstleniyor. Film, ailesi İstanbul'a döndükten sonra da üst gelir grubunda bir hayat sürmüş Nihan'ın sınır tanımaz aşkını anlatıyor. İşte Biricik Sevgilim konusu ve oyuncuları...

BİRİCİK SEVGİLİM KONUSU NEDİR?

Beşiktaş çarşısında büyümüş, düsturu hep mertlik doğruluk olmuş ama okuyamamış taksi şoförü Mesut ile babası Lizbon Üniversitesinde öğretim görevlisi iken doğmuş, Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli kültür kentlerinde büyümüş, ailesi İstanbul’a döndükten sonra da üst gelir grubunda bir hayat sürmüş ve genç yaşına rağmen büyük başarılarla doçent olmuş Nihan’ın sınır tanımaz aşkı…

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BİRİCİK SEVGİLİM OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Aslı Bekiroğlu- Nihan

Ekin Mert Daymaz - Mesut

Soley Akça- Yeşim

Elif Demir- Nuray

Hasan Karakurt- Ferit

Nergis Kumbasar- Güner

Etem Caner Karaüç- Serdar