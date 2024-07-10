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Biricik Sevgilim konusu nedir? İşte Biricik Sevgilim oyuncuları ve karakterler

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Biricik Sevgilim konusu nedir İşte Biricik Sevgilim oyuncuları ve karakterler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 13:45

Yerli romantik komedi filmlerimizden Biricik Sevgilim televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Biricik Sevgilim dizi oyuncuları arasında Aslı Bekiroğlu ve Ekin Mert Daymaz gibi tanıdık isimler yer alıyor. Peki, Biricik Sevgilim konusu nedir? İşte Biricik Sevgilim oyuncuları ve karakterler

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2023 yapımı yerli film Biricik Sevgilim oyuncuları ve konusu ile izleyici tarafından merak ediliyor. Filmin senaryosu ve yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstleniyor. Film, ailesi İstanbul'a döndükten sonra da üst gelir grubunda bir hayat sürmüş Nihan'ın sınır tanımaz aşkını anlatıyor. İşte Biricik Sevgilim konusu ve oyuncuları...

BİRİCİK SEVGİLİM KONUSU NEDİR?

Beşiktaş çarşısında büyümüş, düsturu hep mertlik doğruluk olmuş ama okuyamamış taksi şoförü Mesut ile babası Lizbon Üniversitesinde öğretim görevlisi iken doğmuş, Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli kültür kentlerinde büyümüş, ailesi İstanbul’a döndükten sonra da üst gelir grubunda bir hayat sürmüş ve genç yaşına rağmen büyük başarılarla doçent olmuş Nihan’ın sınır tanımaz aşkı…

Biricik Sevgilim konusu nedir İşte Biricik Sevgilim oyuncuları ve karakterler

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BİRİCİK SEVGİLİM OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Aslı Bekiroğlu- Nihan

Ekin Mert Daymaz - Mesut

Soley Akça- Yeşim

Elif Demir- Nuray

Hasan Karakurt- Ferit

Nergis Kumbasar- Güner

Etem Caner Karaüç- Serdar

 

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