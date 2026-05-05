Biricik kardeÅŸinin hayalleri yÄ±kÄ±ldÄ±, hiÃ§bir ÅŸey yapamadÄ±... Tek derdiniz cebimizdeki parayÄ± almak

O genel kural burada da geÃ§erli Ã¶zetle: HiÃ§bir ÅŸey dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi deÄŸil...

Bu kez Ã¶rneÄŸimiz, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini, gelecekteki kral William'Ä±n karÄ±sÄ± yani Ä°ngiltere'nin mÃ¼stakbel kraliÃ§esi Kate Middleton. Daha doÄŸrusu Galler Prensesi'nin ailesi...

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin son yÄ±llardaki en gÃ¶zde Ã¼yesi olarak kabul edilen Kate'in, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda milyonlarca hayranÄ± var. Her adÄ±mÄ± olay oluyor... Her yaptÄ±ÄŸÄ± merakla izleniyor.

Ama iÅŸte... Kate'e ve onun yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik sayesinde toplumda belli bir statÃ¼ye eriÅŸen ailesine sempati duymayanlar da var.

KIZ KARDEÅžÄ°YLE KOCASININ HAYALLERÄ° BORCA BATTI

Bunun Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneklerinden biri de son dÃ¶nemde yaÅŸandÄ±. Bu kez Ã¶n plana Ã§Ä±kan kiÅŸi Kate'in kÄ±z kardeÅŸi Pippa ile kocasÄ± James Matthews.

Pippa Middleton, kocasÄ±Â James Matthews ile kurduÄŸu bir hayal uÄŸruna milyonlarla ifade edilen bir zarara girdi.

Sonunda da Ã§ift bu hayale veda etmek zorunda kaldÄ±...

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken de Kate Middleton kardeÅŸine tek kuruÅŸ yardÄ±m edemedi. Ãœstelik ailesine karÅŸÄ± bazÄ± sesler de yÃ¼kseldi.

MÄ°LYON STERLÄ°N Ã–DEYÄ°P HAYAL PEÅžÄ°NDE KOÅžTULAR

Kate'in kÄ±z kardeÅŸi Pippa ile 2017 yÄ±lÄ±nda gayet gÃ¶steriÅŸti bir ÅŸekilde evlendiÄŸi zengin iÅŸ insanÄ± James Matthews, 2021'de 1.3 milyon sterline bir Ã§iftlik arazisi satÄ±n aldÄ±lar.

Middleton ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Kate ile kardeÅŸlerinin de dÃ¼nyaya geldiÄŸi Berkshire'da bulunan bu mÃ¼lkle ilgili bÃ¼yÃ¼k hayalleri vardÄ± Pippa ile kocasÄ±nÄ±n.

Bucklebury Ã‡iftlik ParkÄ± adÄ±nÄ± verdikleri 72 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazi Ã¼zerindeÂ bir safari parkÄ± kurdular. Bunun yanÄ± sÄ±ra bir oyun parkÄ±, kafe ve gecelik konaklama iÃ§in de bir kamp alanÄ± oluÅŸturdular.

Paskalya gibi Ã¶nemli gÃ¼nlerde de Pippa ile kocasÄ± James burada Ã¶zel etkinlikler dÃ¼zenliyordu. Hatta Noel zamanlarÄ±nda bu temaya uygun bir kulÃ¼be bile kuruluyordu.

Bu, Pippa ile James Matthews'un hayal projesiydi. Ancak onca uÄŸraÅŸa raÄŸmen hayalleri bir tÃ¼rlÃ¼ tamamÄ±na eremedi.

EN SONUNDA SATMAK ZORUNDA KALDILAR

Bu mÃ¼lk ve oyun alanÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ borÃ§tan kurtulamadÄ±. Sonunda geÃ§en yÄ±l itibariyle borÃ§ 807 bin sterline ulaÅŸtÄ±.

DiÄŸer yandan Pippa ile James, bu mÃ¼lkte bir de Berkshire bÃ¶lgesindeki aileleri hizmet verecek bir kreÅŸ inÅŸa ettirmeye bile kalkÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak giriÅŸimleri "kÄ±rsal bÃ¶lgede trafik yoÄŸunluÄŸuna yol aÃ§Ä±p hayatÄ± zorlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle sadece bir plan olarak kaldÄ±.

HALKTAN OLUMSUZ TEPKÄ°LER ALDILAR

Daha da kÃ¶tÃ¼sÃ¼ Pippa ile James'in bu giriÅŸimi, Middleton ailesine yÃ¶nelik beklenmedik tepkilere de yol aÃ§tÄ±.

BÃ¶lge halkÄ± bu projenin "kamu yararÄ±na bir giriÅŸim deÄŸil herkese tepeden bakan bir para kazanma hamlesi" olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

SonuÃ§ olarak Pippa Middleton ile James Matthews da hayallerine veda edip mÃ¼lklerini satmak zorunda kaldÄ±.



BÃ–LGE NEREDEYSE MIDDLETON AÄ°LESÄ°NÄ°N ELÄ°NDE

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu elden Ã§Ä±karÄ±lan mÃ¼lk Pippa'nÄ±n sahip olduÄŸu 15 milyon sterlin deÄŸerinde 150 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazinin sadece bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kapsÄ±yor.

Ãœstelik bÃ¶lge sanki Middleton ailesinin tekelinde bile denebilir.

Carole ve Michael Middleton'Ä±n 4.5 milyon sterlin deÄŸerindeki mÃ¼lkÃ¼ de Berkshire'da bulunuyor.

Kate'in erkek kardeÅŸi James Middleton da karÄ±sÄ± Alizee ve oÄŸluyla birlikte yine aynÄ± bÃ¶lgede yaÅŸÄ±yor.

Pippa, 2011 yÄ±lÄ±nda ablasÄ± Kate'in Prens William ile evlendiÄŸi tÃ¶rende onun nedimesi olarak dikkat Ã§ekti.







Ondan yÄ±llar sonra kendisi evlenirken de ablasÄ± yanÄ±ndaydÄ±. Pippa ile James'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nlerini aratmadÄ±.

