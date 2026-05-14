Biri kral olmak biri de onun gölgesinde kalmak için dünyaya geldi… İki kardeş kaderlerinden kaçamadı… ‘Onlar aslında çocukluklarından beri küs’

Sonra küçük kardeş ailenin aslında baştan beri istemediği biriyle evlendi ve kısa sürede ailesinden kopup babası ve kardeşi de dahil hepsiyle küserek kendine uzak diyarlarda yeni bir hayat kurdu.

Yeni piyasaya çıkan "Kate! Kraliçe Olacak Kadının Cesareti, Zarafeti ve Gücü" adlı kraliyet biyografisini yazan Christopher Andersen'a göre ise aslında kraliyetin iki prensi William ve Harry arasındaki ilişki aslında daha Meghan Markle devreye girmeden bitmişti.

Ve her zaman da bitmeye mahkumdu…

Üstelik bu çarpıcı iddiaları destekleyen başka kraliyet uzmanları da var. Gerginliğin çocukluklarından beri kavga eden kardeşler arasında hep var olduğu, ancak Harry'nin kraliyet ailesinden ayrılıp eski dizi oyuncusu Meghan Markle’la birlikte 2020'de ülkeyi terk etmesinden sonra kavganın daha da yoğunlaştığı iddia ediliyor.

Yazar Christopher Andersen "İnsanlar, Harry ve William arasında küçük çocukluklarından beri, arabanın arkasında güreşirken bile var olan tüm bu gerginliği gerçekten kabul etmediler" dedi.

Bu durumun kökeninin de iki kardeşin çocukluk dönemine dayandığı, Harry'ye çok eskilerden beri William'dan "daha aşağıda" olduğunun "çok açık bir şekilde" anlatıldığını iddia eden yazara göre böyle büyümek onlar üzerinde gerçek bir iz bıraktı ve nihayetinde ilişkilerini mahvetti.

Bu tespit çok dikkat çekti ve konuşuldu çünkü Harry karısı uğruna ailesini terk edip gittikten sonra yazdığı anı kitabı “Spare” (Yedek) için de benzer satırlar kaleme almış, ağabeyi ilk doğan çocuk olduğu ve bir kral olacağı bilindiği için kendisine gereken ilgi ve sevginin verilmediğini iddia etmişti.

Yani ünlü ailenin yıllardır yaşadığı bu kavga ve küslüklerin temelinde yatan şeyler gerçekten de kardeşlerin geçmişten beri yaşadığı bu kıyas farkı ve gerginlik olabilir.

Kraliyet yazarı Anderson, Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın sık sık kardeşler arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını ve onların barışmasını çok istediğini de ifade etti.

Prens William’ın üç çocuğu Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis hakkında yaptığı açıklamalar ve onları yetiştirme tarzının da aslında kendi kardeşiyle geçmişten bugüne yaşadığı bu sıkıntılarla yakından bağı olduğu düşünülüyor.

William üç çocuğunu kendi yetiştirilme tarzını şekillendiren geleneksel "varis ve yedek" dinamiğinden kaçınacak şekilde yetiştirmeye odaklanmış durumda.

Bu konu, William'ın küçük kardeşi Harry ile süregelen yabancılaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Harry'nin 2023'te yayımlanan anı kitabı Spare, kraliyet ailesinin ikinci çocuğu olarak büyümenin duygusal bedelini gözler önüne sermişti.

Bir kraliyet uzmanı "William, taht sıralaması sisteminde var olan dengesizliğe ve bunun getirebileceği duygusal sonuçlara odaklanmış durumda. Bu dinamiği bizzat yaşamış biri olarak, özellikle tahta çıkışta ilk sırada olmayanlar için, bir aile içinde nasıl kolayca bir hiyerarşi duygusu yaratabileceğinin son derece farkında." yorumunu yapıyor.

Saray kaynakları ve kraliyet gazetecileri bu konuda birleşerek ortak şekilde "Sonuç olarak William Charlotte ve Louis'e karşı çok bilinçli bir yaklaşım sergiliyor. Sadece mali açıdan güvende olmalarını değil, aynı zamanda kendi hayatlarını kurabilmeleri için özgüven, bağımsızlık ve fırsatlarla donatılmalarını sağlamaya büyük önem veriyor. Önceki nesilleri etkileyen aynı hayal kırıklığını yaşamasınlar diye uğraşıyor” diyorlar.

William kendi kardeşiyle yaşadıklarını değiştirebilecek, geçmişe dönüp bu hataları ortadan kaldıracak değil. Bu yüzden de Charlotte ve Louis'in gelecekte tahta oturacak ağabeyleri George'un gölgesinde kalmak yerine, onun kadar değerli ve amaçlı hissetmelerini sağlamaya kararlı. Böylece kendi çocukları hiçbir zaman kardeşi Harry gibi “başkasının hikayesinde yardımcı oyuncu gibi” hissetmesinler istiyor…