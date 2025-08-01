Biri karısını genç yaşta toprağa verdi... Diğeri hamileyken bile şiddet gördü... İki yaralı kalp birbirine tutuldu!

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Ama ne derler "Çekilen hiçbir acı sonsuza kadar sürmez..." Onlar için de öyle oldu görünüşe göre.

Birlikte rol aldıkları filmin çekimleri sırasında yakınlaştılar... Hatta son iddialara göre aralarında bir aşk bile doğdu.

Geçmişte özel hayatlarında epey üzüntü çeken iki ünlü, birbirlerinin yanında ve iddialara bakılırsa kollarında yıllardır aradıkları huzuru buldu.

Biri 73, diğeri 58 yaşında iki yaralı kalp, geçmiş acılarını sevgiyle teselli ediyor şimdi.





BİRİ DOĞDUĞU KÜÇÜK KASABAYA DÖNDÜ... DİĞERİNİN KALBİNİN KAPISI KAPALIYDI

Bu film gibi öykünün kahramanları epey zaman önce tasını tarağını toplayıp ABD'den, doğduğu topraklara yani Kanada'ya göç eden 58 yaşındaki Pamela Anderson ile karısı Natasha Richardson'ı yıllar önce kaybettiğinden bu yana kalbinin kapılarını kimseye açmayan 73 yaşındaki Liam Neeson.

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Pamela Anderson ile Liam Neeson, The Naked Gun (Çıplak Silah) adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiler.

Epeydir haklarında aşk yaşadıklarına dair de söylentiler dolanıyor. Zaten filmin galalarında sergiledikleri samimiyet bu söylentileri iyice alevlendirdi.

Başlarda filmin tanıtımı için bu söylentilerin yayıldığı ileri sürüldü. Aslına bakılırsa bunlar hala da tam olarak dinmiş değil.

Diğer yandan da Anderson ise Neeson'ın, film setinde gerçekten birbirlerine aşık oldukları da ABD magazin basınının manşetlerinden inmiyor.





ANDERSON'IN EVİNDE GÖZLERDEN UZAK BULUŞTULAR

Ama artık hayatta yaşamadıkları kalmamış, pırıltılı dünyanın nimetlerinden faydalanan, külfetlerine katlanan Pamela Anderson ile Liam Neeson, bu aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiler söylentilere göre..

Görünüşe göre bu konuda da gayet başarılı oldular.

Eski evliliklerinden ikişer çocukları olan Pamela Anderson ile Liam Neeson, Page Six'te yer alan habere göre yeşeren aşklarını gözlerden uzak bir yerde yaşadılar..

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Dolayısıyla da onların ne kadar yakınlaştığını kimse görmedi.

Sitenin iddiasına göre ikili, Anderson'ın ABD'den taşınıp yerleştiği Kanada'nın Ladysmith adlı küçük kasabasındaki evinde baş başa kaldı.





ONA YEMEK BİLE PİŞİRDİ

Anlatılanlara bakılırsa Pamela evde Liam Neeson için yemek pişirdi. Bir yandan da bahçesiyle ilgiendi. Liam da bu durumdan çok hoşlandı. Bu şekilde Pamela Anderson'ın günlük hayatına katılmış oldu.

Bu arada İngiliz Daily Mail gazetesinin ileri sürdüğüne göre Pamela Anderson ile Liam Neeson ilişkisi çok da uzak olmayan bir geçmişte başladı ve sürüyor.

Fakat People dergisinin haberine göre ilişkileri daha yeni.. Romantizmin ilk aşamasındalar.

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Çifte yakın bir kaynağa göre Pamela Anderson Liam'a ilgi duyuyor. Onun şöhrete yaklaşımına ve yaşam tarzına tamamen açık. Hatta arkadaşlarına bakılırsa Liam Neeson, Pamela Anderson'a çiçekler yolluyor...

Onun köpekleriyle ve iki oğluyla vakit geçirmeyi seviyor.





ÖLÜM ONLARI BEKLEDİKLERİNDEN ERKEN AYIRDI

Liam Neeson ile karısı Natasha Richardson'ın aşkını ve trajedisini bilmeyen yok büyük olasılıkla. Nell adlı filmin setinde tanışan çift, birbirlerine aşık oldu. 1994 yılında da evlendiler. Bu arada iki tane erkek evlatları dünyaya geldi. Ama ölüm onları beklediklerinden de erken ayırdı.

2009 yılında bir aile tatiline çıktılar. Liam Neeson, Natasha Richardson ve iki oğulları.

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O kış tatilinde Natasha, kayak yaparken düştü ve başını vurdu. Önce önemsemedi. Ama sonradan giderek fenalaştı. Hastaneye kaldırılsa da artık çok geçti... Natasha Richardson hayata veda etti. Henüz 45 yaşındaydı.. Geride göü yaşlı kocası Liam Neeson ve iki erkek evladı kaldı.

Neeson ondan sora bir daha hiç evlenmedi.

Gözden Kaçmasın Ünlü çiftin aşkı bir film setinde başlayıp evliliğe uzanmıştı... Kayak tatilinde gelen zamansız ölüm onları birbirlerinden kopardı Haberi görüntüle





KARNINDA BEBEĞİYLE DAYAK BİLE YEDİ

Pamela Anderson ise gösteri dünyasının, özel hayatı en çok mercek altına alınan ünlülerinden biri. Güzel oyuncu, hayatı boyunca ikisi aynı kişiyle olmak üzere toplam altı kez evlendi. Tommy Lee, Kid Rock, Rick Salomon, Dan Hayhurst ve 12 gün evli kaldığı Jon Peters ile mutluluğu bulamadı. Tommy Lee ona hamileyken şiddet uyguladı. Anderson'ın bu olaylı evlilikten iki tane erkek evladı oldu.

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Playboy güzeli olarak ünlenen Anderson, bir süre önce Malibu'daki evini sattı. Sonra da ana vatanı olan Kanada'nın uzak bir köşesinde bulunan Ladysmith adlı kasabada büyükanne ve büyükbabasından kalan çiftliği onartıp oraya yerleşti.

Hayatını sadeleştiren yıldız artık makyaj bile yapmıyor.





Pamela Anderson, ABD Malibu'daki evini sattı. Sonra da anavatanı olan Kanada'nın Ladysmith kasabasında büyükanne ve büyükbabasından kalan çiftlik evine yerleşti.