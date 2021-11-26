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Birgül Ulusoy kimdir? Birgül Ulusoy'un dizileri

#Birgül Ulusoy#Birgül Ulusoy Kimdir#Birgül Ulusoy Dizileri
Birgül Ulusoy kimdir Birgül Ulusoyun dizileri

İnternette yayınlanan bir programa konuk olan Birgül Ulusoy, "Aşk, Mantık, İntikam" dizisinden ayrılmasıyla ilgili konuştu. Birgül Ulusoy’un iddiaları sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki, Birgül Ulusoy kimdir? İşte Birgül Ulusoy'un yer aldığı projeler...

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Birgül Ulusoy, 1 Ocak 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. 1993 yılında televizyon dünyasına adım atan Ulusoy; Çiçek Taksi, Çılgın Bediş, Yalancı Yarim, Ömre Bedel, Adını Feriha Koydum, Benim İçin Üzülme, Küçük Gelin, Veda, O Hayat Benim, Kırgın Çiçekler, Aşk ve Mavi dizilerinde rol almıştır. Şimdiye kadar 25’e yakın film ve dizide rol alan, başarılı ve sempatik oyuncu Birgül Ulusoy, Aşk Mantık İntikam diziside Reyhan karakterini canlandırmaktadır. Ayrıca Kürk Mantolu Madonna ile 2020 de tiyatroda seyirciyle buluşmuştur.

Birgül Ulusoy'un Oynadığı Diziler

Aşk Mantık İntikam / Reyhan / 2021
Aşk ve Mavi / Birgül / 2016-2018
Kırgın Çiçekler / Emine / 2015-2016
O Hayat Benim / Sakine / 2014-2015
Küçük Gelin / Zelal'in Annesi / 2015
Veda / Didar / 2012
Benim İçin Üzülme / Hatice / 2012
Adını Feriha Koydum / Gülfidan / 2011-2012
Ömre Bedel / 2009
Yalancı Yarim / Suna / 2006
Pembe ve Mavi / 2005
Kalp Gözü / 2004
Büyük Buluşma / 2004
Çılgın Bediş / Nesrin / 1996-1997
Tatlı Kaçıklar / 1996
Çiçek Taksi / Rana / 1995
Saygılar Bizden / 1993
Evlere Şenlik / 1993

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