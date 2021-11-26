Birgül Ulusoy kimdir? Birgül Ulusoy'un dizileri

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Birgül Ulusoy, 1 Ocak 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. 1993 yılında televizyon dünyasına adım atan Ulusoy; Çiçek Taksi, Çılgın Bediş, Yalancı Yarim, Ömre Bedel, Adını Feriha Koydum, Benim İçin Üzülme, Küçük Gelin, Veda, O Hayat Benim, Kırgın Çiçekler, Aşk ve Mavi dizilerinde rol almıştır. Şimdiye kadar 25’e yakın film ve dizide rol alan, başarılı ve sempatik oyuncu Birgül Ulusoy, Aşk Mantık İntikam diziside Reyhan karakterini canlandırmaktadır. Ayrıca Kürk Mantolu Madonna ile 2020 de tiyatroda seyirciyle buluşmuştur.



Birgül Ulusoy'un Oynadığı Diziler

Aşk Mantık İntikam / Reyhan / 2021

Aşk ve Mavi / Birgül / 2016-2018

Kırgın Çiçekler / Emine / 2015-2016

O Hayat Benim / Sakine / 2014-2015

Küçük Gelin / Zelal'in Annesi / 2015

Veda / Didar / 2012

Benim İçin Üzülme / Hatice / 2012

Adını Feriha Koydum / Gülfidan / 2011-2012

Ömre Bedel / 2009

Yalancı Yarim / Suna / 2006

Pembe ve Mavi / 2005

Kalp Gözü / 2004

Büyük Buluşma / 2004

Çılgın Bediş / Nesrin / 1996-1997

Tatlı Kaçıklar / 1996

Çiçek Taksi / Rana / 1995

Saygılar Bizden / 1993

Evlere Şenlik / 1993