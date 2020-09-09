Bird Box dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Bird Box oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Bird Box dizisi fantastik dalında çekilen bir filmdir. Dizi Netflix platformunda yayınlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri yapımlı olan Bird Box dizisi 2018'in son çeyreğinde izleyicinin karşısına çıkmış olan bir filmdir. Bird Box filmi bir korku ve gerilim filmidir. Bird Box toplam 1 saat 57 dakika süresi bulunan bir filmdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilen bu film Netflix platformunda yayınlanmıştır. Bu film ünlü yazar Josh Malerman'ın Bird Box isimli romanından uyarlanmış olan bir filmdir. Bu roman ise 2014 yılında yayınlanmış ve 4 sene sonra da filmi çekilmiştir.

Bird Box Filminin Konusu Nedir?

Cefakar bir anne ve çocukların peşinde olanlardan kurtulmasını konu edinen bir dizidir. Anne çocuklarını her türlü tehlikeden korumak için hayatını çocuklarına adamıştır. Bütün bu olanlar tam 5 yıl önce başlamıştır. Malorie ve çocukları bu zamana kadar pek çok badireler atlatarak gelmiştir. Hayatta kalmaları hiç de kolay olmamıştır. Malorie ve çocukları nehrin kenarında yer alan terk edilmiş bir evde kalmaktadırlar. Bugüne kadar gelmiş oldukları yere hep plan kurarak ve belirli bir disiplin dahilinde gelmişlerdir.

Çocuklarını daha güvenli bir ortamda oturtmak isteyen anne Malorie büyük fedakarlıklar göstermektedir. Çıkacağı yolda onu bir takım tehlikeler bekleyecektir. Yapacağı tek bir hata bu yolculuk esnasında onun hayatına mal olacak olmasıdır. Yolculuk esnasında ise gözlerinin kapalı olması gerekmektedir. Yetiştirmiş oldukları zeki çocukları ve duyma yetileri ile anne ve çocukları bu yolculukta yalnız olmayacaktır. Peşlerinde olan bir insan mı ya da bir doğaüstü güç mü?

Bird Box IMDb Puanı Kaçtır?

Bird Box filminin IMDb puanı 6.6'dır.

Bird Box Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Sandra Bullock: Malorie

2) Trevante Rhodes: Tom

3) Sarah Paulson: Shannon

4) John Malkovich: Douglas

5) Jacki Weaver: Cheryl

6) Lil Rel Howery: Charlie

7) Rosa Salazar: Lucy

8) Danielle Macdonald: Olympia

Bird Box Yönetmeni Kimdir?

Bird Box filminin yönetmeni Susanne Bier'dır.

Bird Box Yapımcısı Kimdir?

1) Scott Stuber: Yapımcı

2) Chris Morgan: Yapımcı

3) Barbara Muschietti: Yapımcı

4) Clayton Townsend: Yapımcı

5) Dylan Clark: Yapımcı

6) Ryan Lewis: İdari Yapımcı

7) Kelly Helstrom: Yardımcı yapımcı

Bird Box Senaristi Kimdir?

Bird Box filminin senaristi Eric Heisserer'dır.