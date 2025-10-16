Birçok ülke ile anlaşmalar imzalandı... Güller ve Günahlar Cannes'ı sardı!

Haberin Devamı

Kanal D ekranlarında geçen hafta izleyiciyle buluşan ve ilk bölümüyle gönüllerde taht kuran “Güller ve Günahlar”, MIPCOM’da rüzgâr gibi esti. Merak uyandıran dizinin uluslararası tanıtımı için Cannes’da özel bir etkinlik düzenlendi. Dizinin iki yıldız ismi Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, uzun süre yabancı hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Fırsat buldukları anlarda ise dizinin perde arkasını anlatıp ipuçları verdi.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ile bir araya geldi.

İKİNCİ BÖLÜM ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK

Kanal D’nin düzenlediği gala gecesi için Carlton Beach’e bir ekran kuruldu. Diziden sahneler katılımcılara izletildi. Bir yanda gala havası diğer yanda “Güller ve Günahlar”ın sektöre görkemli merhabası vardı. Gala öncesi konuşan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, “Dizimiz çok iyi gidiyor. İlk bölüm çok iyi dönüşler aldı ve seyirci çok sevdi. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel inanılmaz performans sergiledi. İkinci bölüm çok daha güzel olacak” sözleriyle diziye olan güvenini dile getirdi.

NGM’nin yapımcılığını üstelendiği dizinin başrol oyuncularını Cannes’da da yalnız bırakmayan yapımcı Uğur Türkmen, “Bu kadar güzel ve başarılı iki sanatçıyla bir arada olmak hepimize gurur veriyor. Özellikle Cannes’daki bu ilgiyi görmek mutluluk

verici” şeklinde konuştu.

Uğur Türkmen

BU ROL ÇOK FARKLIYDI

Dizinin başrol oyuncularından Cemre Baysel, “Kanal D’ye yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Senaryoyu ilk okuduğumda gizemli yapısı ve heyecanı beni içine çekti. Başımıza ne gelecek diye merak ettiğim bir metindi” dedi. Murat Yıldırım ise dizide aldatılan bir erkeği canlandırmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu rol benim için çok farklıydı. Daha önce oynamadığım bir karakter. Serhat, ihanete uğramış bir adam ve sonrasında Zeynep’le tanışarak bambaşka bir iyileşme yolculuğuna çıkıyor.”

BİRÇOK ÜLKE İLE ANLAŞMALAR İMZALANDI

Kanal D ve NGM’nin ev sahipliğinde, Carlton Beach’te gerçekleştirilen özel davette “Güller ve Günahlar”ın fragmanı ilk kez uluslararası izleyiciyle paylaşıldı. Öte yandan Rusya’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar birçok ülke, dizi için yayın anlaşmalarına imza attı.

KİMYA SEYİRCİYE GEÇTİ





Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Eşref Rüya”nın başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, Cannes’da düzenlenen MIPCOM dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Ulusoy, havalimanında kendisini bekleyen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu, “Yorgunuz ama çok güzel geçti. Yarın tekrar iş başlıyor” dedi. Ulusoy, dünya yakışıklılar listesinde yer almasıyla ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: “Estağfurullah, sağ olsunlar. İlgileri için herkese teşekkür ederim.” Oyuncu, partneri Demet Özdemir’le uyumlarının çok beğenilmesi üzerine de şunları söyledi: “Partnerlerdeki o kimya seyirciye geçtiği zaman işlerin başarısı daha farklı oluyor.” Çağatay Ulusoy, sosyal medyadaki bir galericinin Eşref Tek’e benzetilmesi hakkındaki soruya ise gülümseyerek, “Evet gördüm onu, buradan o kardeşimize de selamlarımı iletiyorum” dedi.

DOĞRU İŞTE OLDUĞUMUZU HATIRLADIK





Demet Özdemir, fuarın çok güzel geçtiğini belirtti ve ekledi: “Beni sevenler de karşılamaya gelmişler, çiçek almışlar. Çok mutlu oldum. Set sebebiyle çok yoğunuz ve çok kısa süreliğine oradaydık. İlk kez MIPCOM’a gittim ve inanılmaz güzel geri dönüşler aldık. Çok güzel bir yolculuk oldu bizim için. Hem gurur duyduk hem de doğru bir işte olduğumuzu hatırladık.” (Sayit DURMAZ)