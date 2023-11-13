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Birce Akalay'ın yeni dizi heyecanı: Bu benim için paha biçilemez bir iş

Güncelleme Tarihi:

#Birce Akalay#Kanal D#Bir Derdim Var
Birce Akalayın yeni dizi heyecanı: Bu benim için paha biçilemez bir iş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 08:54

Birce Akalay, Kanal D’nin iddialı dizilerinden “Bir Derdim Var”la ekrana döndü.

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İlk bölümü geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan dizide Doktor Nilüfer’e hayat veren oyuncu yaşadığı mutluluğu sosyal medyada paylaştı:

Birce Akalayın yeni dizi heyecanı: Bu benim için paha biçilemez bir iş

“Bugüne kadar birçok değerli projede bulundum. Ancak ilk kez perşembe akşamı yayınını izledikten sonra uzun süre yaralanmama hakim olamadım. Hayatımda hiç görmediğim, hiç tanımadığım ya da tanışamayacağım gençlere dokunabilmek şansına erişebilmiştim sonunda. Bu benim için paha biçilemez işi sizlerin karşısına çıkana kadar hazırlayan herkese minnettarım.”

 

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#Birce Akalay#Kanal D#Bir Derdim Var

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