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Birce Akalay: Hayal kurunca anksiyete yaşıyorum

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#Birce Akalay#Anksiyete#Müşfik Kenter
Birce Akalay: Hayal kurunca anksiyete yaşıyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 16:06

BİRCE Akalay, Alem dergisinin yeni sayısı için Katar’ın Doha şehrinde objektif karşısına geçti. Şehrin ikonik mekânlarında ve çölde poz veren oyuncu, dergiye hakkında merak edilenleri de anlattı.

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Akalay, “Hayal kurar mısın?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Yok, hayal kurmam pek. Hayal kurunca anksiyete yaşıyorum çünkü. Üzülmekten, hayal kırıklığı yaşamaktan korkuyorum. O yüzden böylesi daha iyi geliyor bana.”
ÖNCE İYİ İNSAN OLMAK GEREK
Birce Akalay’a “Konservatuvar mezunu olmak, Müşfik Kenter gibi değerli isimlerin öğrencisi olmak sana neler kattı?” sorusu da yöneltildi. Oyuncu şu yanıtı verdi: “Doğru ellerde eğitim almak önemli tabii ki. Ben bir ekolün öğrencisi olduğum için şanslı sayıyorum kendimi. Müşfik Hoca’nın kendisine ve hayata bana bu şansı karşıma çıkardığı için minnettarım. Bana, bize kattığı sonsuz bilgi ve değerler arasından hepimizin en önemsediği ise iyi bir oyuncu olabilmek için önce iyi insan olmak gerektiğiydi. Tüm eğitim hayatım boyunca çok değerli hocalarım, meslektaşlarım oldu. Öğrenmeye, yenilenmeye açık olmak çok önemli. Onların bana kattıkları her bir cümle için minnettarım.”

 

 

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#Birce Akalay#Anksiyete#Müşfik Kenter

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