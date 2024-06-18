Birce Akalay: Hayal kurunca anksiyete yaşıyorum

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Akalay, “Hayal kurar mısın?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Yok, hayal kurmam pek. Hayal kurunca anksiyete yaşıyorum çünkü. Üzülmekten, hayal kırıklığı yaşamaktan korkuyorum. O yüzden böylesi daha iyi geliyor bana.”

ÖNCE İYİ İNSAN OLMAK GEREK

Birce Akalay’a “Konservatuvar mezunu olmak, Müşfik Kenter gibi değerli isimlerin öğrencisi olmak sana neler kattı?” sorusu da yöneltildi. Oyuncu şu yanıtı verdi: “Doğru ellerde eğitim almak önemli tabii ki. Ben bir ekolün öğrencisi olduğum için şanslı sayıyorum kendimi. Müşfik Hoca’nın kendisine ve hayata bana bu şansı karşıma çıkardığı için minnettarım. Bana, bize kattığı sonsuz bilgi ve değerler arasından hepimizin en önemsediği ise iyi bir oyuncu olabilmek için önce iyi insan olmak gerektiğiydi. Tüm eğitim hayatım boyunca çok değerli hocalarım, meslektaşlarım oldu. Öğrenmeye, yenilenmeye açık olmak çok önemli. Onların bana kattıkları her bir cümle için minnettarım.”