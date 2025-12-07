Birce Akalay: Güzel ders oldu

Haberin Devamı

Geçen haftalarda Beşiktaş’ta yapılan trafik kontrolünde promil testi 1.12 çıkan ve alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyetine geçici süreyle el koyulan oyuncu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Hiç olmayacak, benim hayatımda yapmayacağım bir şeydi. Senelerdir şoförümle yaşıyordum. Hayat işte, akıl tutulması, güzel ders oldu.”

Uzun süredir meslektaşı Hakan Kurtaş’la aşk yaşayan Birce Akalay, evlilik sorularını ise “Hiç öyle bir niyetimiz yok. Hayat gösterir böyle şeyleri” diye geçiştirdi.