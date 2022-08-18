Birce Akalay: Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz mı?

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BİRCE Akalay önceki gün Levent’teki menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi. Kaz Dağları’nda tatil yapan ünlü oyuncu, “Orada arkadaşımın oteli var, gidip kendimi dinlemeyi seviyorum. Bodrum’a da gittim, annemle babam da orada yaşıyor. Keyifli bir yaz oldu” dedi.



NİYE BU KADAR ANORMAL?



Akalay, aynı projelerde rol aldığı meslektaşı İbrahim Çelikkol’la tatilde de görüntülenmiş, ikili hakkında aşk söylentileri çıkmıştı. Oyuncu, konuyla ilgili sorular üzerine sitemli konuştu: “İbrahim benim canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de arkadaşım. Yani üzülüyorum böyle şeyler çıktığında. Bazen gülüyorum, bazen üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz mı? Acaba bu, niye bu kadar anormal? Bir yandan da sinir bozucu, gülüyorsun bir süre sonra.”



HİÇ ETİK BULMUYORUM



Birce Akalay’a “İyi arkadaşlıklar aşka dönüşebilir” düşüncesi de soruldu. Oyuncu şöyle yanıt verdi: “Tabii ki böyle şeyler olur hayatta. Hiçbir şey imkânsız değil. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. İnsanların bunu kendilerine malzeme edip kötü niyetli kullandığını düşünüyorum. Ve hiç etik bulmuyorum. Ailece görüşüyoruz, birlikte tatil yapıyoruz. Birtakım söylemlere şahit olduğumda da sinirleniyorum. Gerçekten kötü niyetli buluyorum. Evet, böyle hayranlar var, yakıştıran eden. Görüyoruz sosyal medyada. Onları çok safiyane buluyorum. Ama bazıları bunu kasti yapıyor. Bu da bana tatsız geliyor.”

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Hayatımda kimse yok

Uzun süredir kalbi boş olan Birce Akalay, “Hiç kimse yok hayatımda. Gayet iyiyim, mutluyum şu anda. İşimle uğraşıyorum. Böyle bir odakta iyiyim şu an ama bir gün bir şey olursa görürsünüz. Ben çok saklamıyorum zaten” dedi.

Savaş Özbey yazdı: Harry ile Sally filmi gibi

Rob Reiner’ın 1989 yapımı efsane romantik komedisi “Harry Sally ile Tanışınca” (When Harry Met Sally), “Kadın ve erkek sadece arkadaş olabilir mi?” konusunu işliyordu. Meg Ryan ve Billy Crystal’in oynadığı filmde bir yolculuk sırasında tanışan ve sohbet boyunca iki karşı cinsin arkadaş olup olamayacağını tartışan yeni mezunlar 11 yıl sonra tekrar karşılaştıklarında bu sorunun cevabını hâlâ bilemiyorlardı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’un birbirine yakıştırılması hikâyesi tam da bu hesap. Bir yandan ilişkiyi reddediyorlar ama diğer yandan Birce Hanım “Tabii ki böyle şeyler olur hayatta, hiçbir şey imkânsız değil” de diyor. Yani olabilir de... İster istemez eskilerin işaret ettiği “ateşle barutun yan yana durmayacağı” şiarını getiriyorlar insanların akıllarına. Birce Akalay’ın Kaz Dağları’nda tatil yaptığı sırada ben de aynı oteldeydim. Aynı sofrada sohbet ettik. Kişisel fikrim mi? Aralarında bir şey olduğuna dair bir işaret yoktu. Şimdilik...

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