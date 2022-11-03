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Birbirlerine sarılıp ağladılar! Derya Tuna ve eski eşi İbrahim Tatlıses'in gözyaşları...

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#Derya Tuna#İbrahim Tatlıses#Ayşe Tuna
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 08:34

İbrahim Tatlıses eski hayat arkadaşı Derya Tuna'nın annesinin cenazesine katıldı. Cenazede Tatlıses ile Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

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Derya Tuna, annesi Ayşe Tuna'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Tuna'nın annesinin cenazesi Çobançeşme Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığında defnedildi. İbrahim Tatlıses eski hayat arkadaşının annesinin cenazesine katıldı. Tatlıses ve Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü.

Birbirlerine sarılıp ağladılar Derya Tuna ve eski eşi İbrahim Tatlısesin gözyaşları...

ONUN ANNESİ BENİM ANNEMDİR

Annesinin cenazesinde eski eşini yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses “Derya Hanım bana 30 yılını verdi. Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanımı hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Hiçbir çocuğumun annesini de yalnız bırakmam. Onun için buradayım. Derya Tuna yalnız değil. Çok üzüldük. Telefonla aradım konuşamadık. Derya Hanım çok üzgün. Annesine bebek gibi bakıyordu” dedi.

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Birbirlerine sarılıp ağladılar Derya Tuna ve eski eşi İbrahim Tatlısesin gözyaşları...

 

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#Derya Tuna#İbrahim Tatlıses#Ayşe Tuna

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