Birbirlerine gönül vereli 30 yılı geçti… Ünlü çift hala liseli aşıklar gibi el ele

Yine de ne başarılarla dolu kariyeri ne de ismi unutuldu. Üstelik ayak izlerini takip eden ve model olan kızı kendisine o kadar benziyor ki adı son yıllarda çalışmasa da kızı sayesinde sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Muhteşem fiziği, gür kestane saçları, güzel gülüşü ve dudağının hemen üzerindeki kocaman ben ile moda dünyasının en unutulmaz modellerinden biri olan Cindy Crawford bir yandan da mutlu aile hayatı, evliliği ve artık boyunu aşan iki evladıyla da hayranlarının sevgi ve hayranlığını toplamaya devam ediyor.

60 yaşına basan ancak görenlerin yaşına inanmakta zorlandığı ünlü model geçtiğimiz akşam kocası Rande Gerber’in 64. yaş günü kutlamasından dönerken görüntülendi.

Cindy Crawford ve Rande Gerber, Malibu'daki doğum günü yemeğinden çıkarken benzer kıyafetleriyle hem büyük bir uyum içindeydi hem de el ele tutuşmayı bir an bile bırakmayarak hâlâ liseli aşıklar gibi görünüyorlardı.

Cindy Crawford, Hollywood’un yıldız oyuncularından Richard Gere'le yaptığı ilk evlilik bittikten sonra Rande Gerber’le aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü çift 1995’te başlayan bu aşkı 1998’de, küçük ve samimi bir törenle nikah masasına taşıdılar. Çift mayıs ayında evliliklerinin 28’inci yılını kutlayacaklar.

Cindy Crawford ve Rander Gerber’in bu evlilikten 26 yaşında Presley adında bir oğulları ve 24 yaşında Kaia adında bir de kızları var.

Presley Gerber de tıpkı annesi ve kız kardeşi gibi modellik yapıyor. Ancak küçük kardeşi Kaia annesi Ciny Crawford’a o kadar benziyor, onun gençlik halini o kadar andırıyor ki şöhret konusunda ağabeyini çoktan sollamış durumda.

Çiftin evliliği Cindy Crawford 32, Rande Gerber ise 36 yaşındayken başlamıştı. İkisi de olgunluk çağındayken bu büyük kararı veren çift beklemelerinin mükafatını uyum içinde yaşayarak aldı.

Rande Gerber de eskiden modellik yapmış ve sonradan iş insanlığına yönelmiş olduğu için karısının iş hayatı, yoğun temposu ve modellik kariyeri konusunda zaten fikir sahibiydi ve bu durum çiftin evliliğine hiç olumsuz yansımadı.

Cindy Crawford başarılı bir evliliğin sırlarından birinin "kibarca tartışmak" olduğunu söylemişti. Ünlü model tartışırken geri alınamayacak ağır sözler söylemekten kaçındıklarını ve birbirlerinin karakterine saldırmadan, sadece konuya odaklanarak sorunları çözdüklerini söylüyor.

Ünlü çiftin bir sırrı da bağımsızlıklarına duydukları saygı… Her ikisi de birbirlerinin bireysel alanlarına ve bağımsızlıklarına saygı duyduklarını, ancak her gün yeniden birbirlerini seçmeye devam ettiklerini belirtiyorlar.

30 yıla yakındır dünyanın en güzel kadınlarından biriyle evli olan Rande Gerber ise hayatındaki en gurur verici anın evlenmek ve çocuk sahibi olmak olduğunu söylemiş, karısı Cindy Crawford için "Hâlâ ona ilk günkü gibi hayranlıkla bakıyorum" diyerek aralarındaki tutkunun sürdüğünü söylemişti.