Yıllar ünlü oyuncuyu bambaşka biri yaptı… Makyaj yapmayı bile bıraktı… 25 senedir onu kimse böyle görmedi!

Aslında genel olarak bakınca sıradan insanlar kadar ünlülerinde yıllar içinde, yaş aldıkça fiziksel görünümlerinin değişmesi, imajlarını farklılaştırmaları dünyanın en doğal şeyi.

Yine de ünlüler dünyasının yıldız isimleri için alışılmış hallerinden ve herkesin onları hafızalarına kazıdığı hallerinden vazgeçmeleri zor.

Pamela Anderson ise bir süredir tüm bu kuralları yıkıp geçiyor.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Sahil Güvenlik’te başrol oynayıp ünlenen yıldız oyuncu uzun yıllar boyunca kıvrımlı fiziği, uzun sarı saçları, abartılı makyajı ve dizide üzerinden çıkarmadığı o meşhur kırmızı mayosuyla bilinirdi.

Bir süredir doğal bir yaşama dönen, herkesten uzakta bir çiftlikte bahçesinde güller yetiştiren Pamela Anderson makyaj yapmaktan vazgeçmiş, kırmızı halı davetlerine giderken bile yüzünü en doğal haliyle sergilemeye başlamıştı.

Başlarda Pamela Anderson’ın bu kararını yadırgayanlar oldu ve ünlü oyuncuya çok yorgun, yıpranmış ve yaşlı görünmeye başladığı eleştirileri yapıldı. Ancak bir süre sonra bu cesur davranış takdir toplamaya başladı.

Hatta birçok ünlü Pamela Anderson’ı övmekle kalmadı, onlar da önemli etkinliklere makyajsız katılmaya başladı.

Pamela Anderson’ın yaşadığı bu değişim hız kaybetmeden devam ediyor… Ünlü oyuncu bir anda Paris Moda Haftası’nda çilek kızılı da denen yeni saç rengiyle ortaya çıkarak herkesi şaşkına çevirdi.

1987-2001 yılları arasında yayınlanan Sahil Güvenlik dizisi günlerinden beri yani yaklaşık 25 yıldır hiç değişmeyen saçlarını bir anda boyatan Pamela Anderson yeni saçlarını sergiledi.

Uzun sarı saçları onu meşhur eden en büyük özelliklerinden biriydi ve yıllar yılı sarışım bomba olarak anılmasını sağlamıştı.

Paris Moda Haftası, Anderson'ın güzellik dönüşümünü sergilediği ilk yer oldu. Ancak bu bir tesadüf değil.

Ünlü oyuncu makyaj yapmayı bıraktıktan sonra yine ilk kez 2023’te Paris’te ortaya çıkmış, sıfır makyajlı halini de hayranlarına ilk kez orada göstermişti.

Tüm bu değişim süreciyle birlikte sinemaya da uzun bir aradan sonra geri dönen Pamela Anderson Liam Neeson’la birlikte rol aldığı Çıplak Silah filmiyle gündeme gelmişti.

İkili filmin çekimleri sırasında yakınlaştıktan sonra bir aşk yaşamaya başladıkları da iddia edildi. Filmin tanıtım kampanyaları ve galaları boyunca hep sevgili gibi davranıp poz veren Pamela Anderson ve Liam Neeson’ın ilişkisi, ikisi de uzun yıllardır aşktan uzak durup hayatlarına kimseyi sokmadıkları için büyük ilgi görmüştü.