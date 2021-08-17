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Televizyon
Haber Giriş: 17.08.2021 - 09:45 | Son Güncelleme:

Biran Damla Yılmaz'dan örnek davranış

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Biran Damla Yılmaz'dan örnek davranış

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takdir topladı. İki köpeği olan ve uzun zamandır köpeklerine kardeş arayan oyuncu, yangından kurtulan bir canı sahiplenerek yeni can dostunu bulduğunu açıkladı.

 

Hayvan sevgisini her fırsatta dile getiren ve iki köpeği olan Biran Damla Yılmaz, Köyceğiz yangınından kurtulan bir yavru köpeği sahiplenerek örnek bir davranışa imza attı.

 Oyuncunun Marla adını verdiği can dostuyla yaptığı paylaşım binlerce yorum ve beğeni aldı.

Biran Damla Yılmazdan örnek davranış

Marla’nın kardeşlerinin de sahiplenmeyi beklediği çağrısında bulunan Biran Damla Yılmaz yaptığı paylaşımda sevenlerine ‘Bir sabah uyandım ve gözümü açtığım anda aklıma bir fikir geldi. Neden yangından bir şekilde kurtulan canlara ben de el uzatmayayım ki? Şu an en çok bizlere, bizim sevgimize, yuvamıza, ilgimize, rehabilitasyonumuza ihtiyaçları var. Küçük, büyük, sakat, yaralı diye ayırmadan; sadece onlara el uzatmamıza ihtiyaçları var’ cümleleriyle seslendi.

 

 

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