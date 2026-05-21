Bıraksalar askerlikten emekli olacak: Sıra uçaktan atlamaya geldi

Haberin Devamı

Dünyanın en çok takip edilen monarşi ailesi üyelerinden biri de İspanya'da varlığını sürdürüyor. Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı, geleceğin kraliçesi Leonor da ülkesinin parlayan yıldızı.

Son üç yıldır askeri eğitim gören Leonor, popülerliğini de giderek artırıyor bu sayede.

Ayrıcalıklı bir şekilde dünyaya gelmiş olsa da geleceğin kraliçesi olarak omuzlarında gerçekten ağır sorumluluklar var genç kızın.

Hayranlarının 'deniz gözlü' diye tanımladığı Leonor, son üç yıldır ciddi bir askeri eğitimden geçiyor. Elbette özel koruma önlemleri alınıyor onun için. Ama yine de bu eğitimin zorluklarını da yaşıyor. Tıpkı yıllar önce babası Felipe'nin yaptığı gibi. Çünkü İspanyol kraliyet ailesinde cinsiyet farkı olmaksızın bu askeri eğitim zorunlu.

Haberin Devamı

Uzaktan bakıldığında özenilesi görünen hayatında uyması gereken katı kurallar, yerine getirilmesi gereken zorlu görevler.

Leonor, daha 20 yaşında ama şimdiden ülkesinin ve tabii ailesinin tarihine geçmiş durumda. Hayranlarının "deniz gözlü prenses" diye andığı Leonor, hava kuvvetleri akademisinde gördüğü eğitimin bir parçası olarak ilk solo uçuşunu gerçekleştirmişti.

Bir eğitim uçağını tek başına kullandı Prenses. Gökyüzünde biraz gezindikten sonra da uçağı kaldırdığı askeri havalimanına döndü.

Prenses Leonor, İspanyol kraliyet ailesinde solo uçuş gerçekleştiren ilk kadın olarak adını tarihe yazdırdı. Şimdi hedefinde başka bir adım var.





ŞİMDİ DE PARAŞÜT EĞİTİMİ ALIYOR

Bu sayede de İspanyol kraliyet ailesinin ilk solo uçuş gerçekleştiren kadın üyesi olarak tarihe adını yazdırdı.

Ama görünüşe göre bununla yetinmedi. Leonor, şimdi de başka bir eğitim alıyor. Yakın zamanda onu hayranları paraşütle atlarken de görecek.

Haberin Devamı

Bu şekilde de yine İspanyol kraliyet ailesinin paraşütle atlayan ilk kadın üyesi olarak tarihe adını yazdıracak.

Leonor, aslında hava kuvvetlerindeki askeri eğitimi sırasında en büyük korkusunu da yendi. Başlarda annesi Kraliçe Letizia, yükseklik korkusu olan kızının bu eğitimde zorlanacağından endişe duyuyordu.

Aslına bakılırsa Leonor'un önce solo uçuş yapması şimdi de paraşüt eğitimi alması onun açısından önemli bir gelişme.

Çünkü genç kız İspanyol Havacılık ve Uzay Akademisi'nde eğitimine başladığında annesi Letizia'yı endişelendiren bir durum konuşuldu. Leonor'un yükseklik korkusu vardı. Bu yüzden de özellikle annesi Kraliçe Letizia'nın uykuları kaçıyordu.

Haberin Devamı

Fakat Leonor, görünüşe göre askeri eğitimi sırasında bu büyük korkusunun üzerine gitti ve onu yendi. Yalnız başına uçak kullandığı gibi yakında paraşütle de atlayacak.

Elbette bu durum da babası Kral Felipe'nin Leonor ile daha fazla gurur duymasını sağlıyor.

Leonor'un kendisinden bir yaş küçük bir kardeşi var. Infanta Sofia'yı farklı bir gelecek beklediği için o yüksek öğrenimini sürdürüyor.