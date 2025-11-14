Bırakın anne olmayı evleneceğine bile kimse inanmazdı… Küçük kızı iki yıl önce evlilik yıl dönümünde doğdu… ‘Sen benim güneş ışığımsın’

Haberin Devamı

Paris Hilton denince herkesin aklına şöhret, servet, lüks içinde yaşanan dertsiz tasasız bir hayat gelirdi. Bir gün onu evli ve iki çocuklu bir anne olarak hayal etmek zordu. Oysa bu ünlü sosyetik güzel bir yıl içinde iki çocuğunu birden kucağına alıp eskisinden çok farklı bir hayata adım attı…

Paris Hilton geçtiğimiz gün küçük kızı London’ın ikinci yaş gününü kutladı. Anne kız çekilmiş tatlı fotoğraflarını milyonlarca takipçisi olan Instagram hesabından paylaşan sosyetik güzel bu özel gün için kızını pembe bir elbise ve pembe bir fiyonkla süslemişti.

Paris Hilton fotoğraflarını paylaştığı kızına "Güzel kızım London'ın 2. doğum günü kutlu olsun. Sen hep hayalini kurduğum küçük kızsın. Tatlı, nazik ve ışıltı dolu. Beni her yönden değiştirdin ve kalbimi sevgiyle doldurdun. Seninle geçirdiğim her gün saf bir sihir.” diye seslendi.

Hilton’ın "İki yaşına geldiğine inanamıyorum. Ne kadar harika bir insan olacağını ve sonunda kıyafetlerimi paylaşabileceğim birini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sen benim dünyamsın, güneş ışığımsın ve küçük prensesimsin. Seni sonsuz seviyorum.” dediği kızı özel bir günde dünyaya gelmişti.

Taşıyıcı anne yoluyla doğan küçük London anne ve babasının evlilik yol dönümü olan 11 Kasım tarihinde dünyaya gelmişti. "11/11'de doğmuş olman çok özeldi… Bu, babanla evlendiğimiz gün. O gün benim için hep şansın ve yeni başlangıçların sembolü olacak kızım.”

2021’de dillere destan bir düğünle evlendiği iş insanı kocası Carter Reum’la birlikte hayatına yeni bir sayfa açan Paris Hilton 2023 yılı içinde iki kez anne oldu. Kimselere hatta kendi annesine ve kız kardeşine bile duyurmadan ocak ayında Phoenix adında bir oğlu, kasım ayında da London adında bir kızı olan yıldız isim kendi hayranlarını da şaşkına çevirdi.

Paris Hilton aslında hamile kalıp doğum yapmasına engel olan bir durum olmadığı söylese de lise yıllarında cinsel tacize uğramış ve bu yaşadıkları onda derin travmalara yol açmıştı.

Doktor muayeneleri ve kontrollerine gitmekten ölesiye korkan Paris Hilton bu yüzden çocuklarına taşıyıcı anne yoluyla kavuştuğunu söylemişti.

İlk göz ağrısı oğlunu 2023’ün ocak ayında kucağına alan yıldız isim kızına da aynı yılın kasım ayında kavuştu. İki çocuğu arasında bir yaş bile bulunmayan Paris Hilton onları ikiz gibi büyütüyor ve bu durumdan da çok memnun; iki çocuğunun arasında çok güzel bir bağ olduğunu söylüyor.

Anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini ve tüm dünyasının iki çocuğu olduğunu söyleyen Paris Hilton hâlâ özel etkinliklerde DJ’lik yapmaya, şarkı söylemeye ve diğer işlerine devam etse de artık annelik onun için dünyasının merkezi ve iki çocuğunun her anını, büyüdüklerini görerek yaşamaktan çok mutlu.