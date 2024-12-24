TV dizilerinin hem güzel hem akıllı yıldızıydı... Omuzları çöktü, saçları artık bembeyaz... Bu yaşında alışverişini kendisi yapıyor

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Bir yandan da güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle bir dönemin TV ekranlarına damgasını vurdu...

Bu arada kendisi gibi bir TV yıldızı olan hatta bazı dizilerde beraber kamera karşısına geçtiği kocasıyla bir evlilik yaptı... Mutluluğuna mutluluk, şöhretine şöhret eklendi..

Ama herkesin başına gelen, ünlülerin de ayrıcalıklı olmadığı o durum onun da başına geldi..

Yıllar geçti ve yaş aldı.. Hatta yaşlandı.. Bugün artık deyim yerindeyse yaşayacağı günler yaşadıklarının yanında oldukça azaldı.

Yine de bir dönemin yıldız oyuncusu hayatla bağlarını koparmadı... Bu yaşında alışverişini kendi başına yapıyor hatta otomobilini bile kendisi kullanıyor.

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GÖREVİMİZ TEHLİKE'NİN YILDIZIYDI

Bir bakalım kimmiş bu anlattığımız ünlü oyuncu.

90'lı yaşlarına gelmesine rağmen belli ki her ihtiyacını kendisi karşılayan, markete gidip evine gerekenleri satın alan sonra da kendi kullandığı otomobiliyle dönen bu yıldız oyuncu, bir dönem televizyon dizilerinin yıldızı olan Barbara Bain.

Belki çok genç nesiller onu hatırlamaz ama biz şöyle hatırlatalım.

Tom Cruise'un olgunluk dönemi kariyerinin en önemli halkasını oluşturan Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) adlı sinema filmi serisine de esin kaynağı olan aynı adlı dizinin yıldızı olarak hafızalara kazındı Barbara Bain.

Bugün 93 yaşında olan Bain, TV ekranlarının henüz renklenmediği yıllarda ülkemizde de gösterilen Görevimiz Tehlike adlı dizide 1966 ile 1969 yılları arasında Cinnamon Carter Crawford karakterine hayat veriyordu.

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Barbara Bain, Hollywood yıldızı Tom Cruise'un aynı adlı sinema filmi serisine de ilham kaynağı olan Görevimiz Tehlike dizisinde bir ajanı canlandırıyordu.





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ALIŞVERİŞİNİ HALA KENDİSİ YAPIYOR

Barbara Bain, geçtiğimiz günlerde, yaşadığı Los Angeles'ta çıktığı bir market alışverişinde görüntülendi.

Günlük rahat giysileri içinde olan Barbara Bain, markete girdi ve evi için gerekli olan bütün ürünleri satın aldı. Sonra onları koyduğu bir market arabasını otomobilinin yanına getirdi.

Satın aldıklarını bagajına koyan Barbara Bain, sonra da evinin yolunu tuttu.

Bir dönemin ünlü yıldızının bu arada elindeki termostan zaman zaman su içtiği de görüldü.

Onunla ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı da aradan geçen yıllara rağmen pek çok yaşıtına oranla fiziksel gücünü yitirmemiş olmasıydı.

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Bain, marketten satın aldıklarını otomobilinin bagajına kendisi yerleştirdi, sonra da evinin yolunu tuttu. Yaşı ilerlese de saçları beyazlayıp omuzları çökse de hala kendi işini yapabilecek fiziksel kapasiteye sahip olduğunu gözler önüne serdi.





SOSYOLOJİ EĞİTİMİ GÖRDÜ, SANAT DÜNYASINDA KARİYER YAPTI

Bir dönemin aksiyon yıldızı Barbara Bain, sanat dünyasına bir dansçı olarak adım attı. Efsane dansçı Martha Graham'dan bu konuda eğitim aldı.

Aslında üniversitede sosyoloji eğitimi almıştı ama bu alanda değil gösteri dünyasında kariyer yapmaya karar verdi.

Bain, oyunculuğa geçmeden önce de ünlü eğitmen Lee Strasberg'den bu konuda ciddi bir eğitim aldı.

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Dansçılığın ardından oyunculuğa yönelen Barbara Bain, bu konudaki en önemli çıkışını Görevimiz Tehlike dizisiyle yaptı. Hatta bu yapım ona üç tane Emmy Ödülü kazandırdı.

KENDİSİ GİBİ BİR TV YILDIZIYLA EVLİYDİ

Barbara Bain, uzun bir süre yine kendisi gibi ünlü bir TV oyuncusu olan Martin Landau ile evli kaldı. 1957 ile 1993 arasında süren bu evlilikleri sırasında ikisi de sinema sektöründe çalışan iki kız çocuğu sahibi oldular.

İkili Görevimiz Tehlike'nın yanı sıra Uzay 1999 adlı dizide de birlikte rol almıştı.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Ülkemizde en çok Space 1999 (Uzay 1999) adlı diziyle tanınan Martin Landau'nun 2017 yılında 89 yaşında hayata veda ettiğini de hatırlatalım.

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Sonra da dönelim Barbara Bain'e.

Şöhretinin büyük bir bölümünü borçlu olduğu Görevimiz Tehlike dizisinde sadece üç sezon rol aldı Bain. Bu arada üç tane Emmy Ödülü de kazandı. Ama sonra kendi isteğiyle kadrodan ayrıldı.

Yıllar sonra verdiği bir röportajda bu ayrılığının parayla değil tamamen çekim takvimiyle ilgili olduğunu söyledi.

DİZİDE SADECE GÜZELLİĞİYLE DEĞİL ZEKASIYLA VAR OLDU

Aslına bakılırsa Barbara Bain, bu ünlü dizide canlandırdığı karakterle kadın oyuncular arasında da bir tür öncü oldu.

Çünkü canlandırdığı karakter sadece güzelliğiyle yapıma renk katması için var edilmemişti. Tam tersine güzelliğinin yanı sıra zekasıyla dikkat çeken başarılı bir ajandı.

Barbara Bain'in bir röportajında anlattığına göre o dönemde kendisi gibi bir karaktere hayat veren kadın oyuncular ekranda fazla görünmezdi. Yıllar sonra dizide canlandırdığı karakterin bazı kadın izleyicilere hayat yolunu çizme konusunda ilham verdiğini de söyledi Bain.

Bain, konuda yine bir röportajında "Dizi gösterilirken bu konuda yorumlar alıyordum. Ama yıllar geçtikçe bunları unuttum. Sonra bir gün NASA'dan emekli olan bir kadın bana bir mektup gönderdi. Orada benim Görevimiz Tehlike'de canlandırdığım karakterden ilham alarak hayalini geçekleştirdiğini yazmıştı" diye anlattı.

SONRA ÇOCUKLARA KİTAP OKUMAYA BAŞLADI

Barbara Bain, artık eskisi gibi değil... Dansçı ya da oyuncu olduğu günlerin çok uzağında. Ama sanat dünyasından da tamamen kopmadı.

Uzun zamandır, çocuk okur yazarlığını geliştirmeye yönelik faaliyet gösteren ve kar amacı taşımayan Story Online'ın da kurucusu.

Kendi çocuklarına kitap okuduğu dönemde beliren bu fikri geliştirdi Bain. 15 yıl boyunca yaşadığı kentin mahallerinden birinde yer alan bir anaokulunda çocuklara kitap okudu.

Onun ilk adımını attığı Story Online'ın faaliyetlerini sürdürdüğünü de hatırlatalım.